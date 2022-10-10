Футболистки Беларуси и России сыграли вничью в спарринге в Минске

В конце первого тайма сегодняшней встречи на поле столичного стадиона «Трактор» Валерия Белая вывела белорусок вперед, а перед самым перерывом Даниэла Басаева сравняла счет. Во второй половине игры Медея Жаркова забила второй мяч в ворота хозяек поля, а незадолго до перерыва Анастасия Шлапакова установила окончательный результат — 2:2.