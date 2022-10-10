Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фиорентина
Лацио
02
Футбол. Первый дивизион
19:30
Арсенал
Алания
02
Футбол. Еврокубки
11.10
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
11.10
Маккаби Хайфа
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
21:58 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки Беларуси и России сыграли вничью в спарринге в Минске

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборных Беларуси и России сыграли вничью в товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В конце первого тайма сегодняшней встречи на поле столичного стадиона «Трактор» Валерия Белая вывела белорусок вперед, а перед самым перерывом Даниэла Басаева сравняла счет. Во второй половине игры Медея Жаркова забила второй мяч в ворота хозяек поля, а незадолго до перерыва Анастасия Шлапакова установила окончательный результат — 2:2.

В первом поединке этих соперниц на «Борисов-Арене» со счетом 2:0 победили россиянки. Оба мяча в свой актив записала Алена Рукина.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь