Футболистки Беларуси и России сыграли вничью в спарринге в Минске
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборных Беларуси и России сыграли вничью в товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборных Беларуси и России сыграли вничью в товарищеском матче в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В конце первого тайма сегодняшней встречи на поле столичного стадиона «Трактор» Валерия Белая вывела белорусок вперед, а перед самым перерывом Даниэла Басаева сравняла счет. Во второй половине игры Медея Жаркова забила второй мяч в ворота хозяек поля, а незадолго до перерыва Анастасия Шлапакова установила окончательный результат — 2:2.
В первом поединке этих соперниц на «Борисов-Арене» со счетом 2:0 победили россиянки. Оба мяча в свой актив записала Алена Рукина.