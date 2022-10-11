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07:20 (мск), источник: БЕЛТА

Юные белорусские футболистки вышли в лигу А чемпионата Европы

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушки из юниорских сборных Беларуси по футболу завоевали путевки в лигу А квалификации первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В грузинском Рустави команда, составленная из 19-летних футболисток, сегодня разгромила сверстниц из Грузии со счетом 4:0. До этого в 6-й группе лиги В подопечные Владимира Шиндикова сыграли вничью со сборной Северной Македонии — 1:1, обеспечив себе первое место и повышение в классе.

Младшая команда (U-17) сегодня одержала свою третью викторию в 1-й группе лиги В, разгромив сегодня в Люксембурге грузинскую сборную со счетом 9:0. В этой встрече четыре мяча забила Анна Синявская. Ранее воспитанницы Марины Лис также уверенно победили сверстниц из Армении — 6:0 и Люксембурга — 3:0.

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