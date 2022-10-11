Юные белорусские футболистки вышли в лигу А чемпионата Европы

В грузинском Рустави команда, составленная из 19-летних футболисток, сегодня разгромила сверстниц из Грузии со счетом 4:0. До этого в 6-й группе лиги В подопечные Владимира Шиндикова сыграли вничью со сборной Северной Македонии — 1:1, обеспечив себе первое место и повышение в классе.