Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Наполи
Аякс
Футбол. Еврокубки
19:45
Атлетико
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Марсель
Все события
Фоторепортажи
4ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
16:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава УЕФА выступил против отстранения белорусских футболистов

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает популистскими призывы к отстранению сборной Белоруссии от участия в турнирах.

Беларусь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер обратилась к УЕФА с призывом отстранить сборную Белоруссии по футболу из-за того, что страна является политическим союзником России.

«Призыв “Отстраните всех!” немного популистский. В настоящее время мы не видим оснований для этого. Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать нашу власть в принятии решений. Мы также не рассказываем политикам и правительствам, что делать», — цитирует Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Bild.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение. Сборная России не была допущена до прошедшей в октябре жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.

Сборной Белоруссии разрешено принимать участие в турнирах УЕФА, однако команда обязана проводить домашние игры за пределами страны и без зрителей. В отборочном турнире Евро-2024 белорусы сыграют в группе I с командами Швейцарии, Израиля, Румынии, Косова и Андорры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русский погасил долги и взял власть: в мировом спорте появилась новая сила
Прошел концлагерь и стал звездой в Японии. Забытый герой бейсбола из России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь