Глава УЕФА выступил против отстранения белорусских футболистов

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер обратилась к УЕФА с призывом отстранить сборную Белоруссии по футболу из-за того, что страна является политическим союзником России.

«Призыв “Отстраните всех!” немного популистский. В настоящее время мы не видим оснований для этого. Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать нашу власть в принятии решений. Мы также не рассказываем политикам и правительствам, что делать», — цитирует Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Bild.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение. Сборная России не была допущена до прошедшей в октябре жеребьевки отборочного турнира Евро-2024.