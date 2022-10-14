Косо варят: почему УЕФА грозит санкциями соперникам Косово

УЕФА 12 октября обозначил свою позицию по поводу возможного бойкота Румынией и Белоруссией матчей со сборной Косово в рамках отбора к Евро-2024. Если это произойдет, то соперникам балканских футболистов присудят техническое поражение, сообщил УЕФА в ответ на запрос «Матч ТВ». Весной 2022 года аналогичное поведение сошло с рук Польше, не захотевшей играть с Россией стыковой матч отборочного турнира чемпионата мира в Катаре. Косовский вопрос стал актуален после того, как 9 октября во Франкфурте прошла жеребьевка квалификации чемпионата Европы-2024.

Не те стандарты

При жеребьевке отборочных матчей ЧЕ-2024 сборная Косово попала в одну группу со Швейцарией, Израилем, Румынией, Белоруссией и Андоррой. Всё бы ничего, но Румыния и Белоруссия не признали независимость Косово, которое в 2008 году объявило о выходе из состава Сербии. Они, как и Россия, за прошедшие 14 лет не изменили свою позицию. Поэтому после жеребьевки возник вопрос, не будет ли бойкота матчей с Косово со стороны двух национальных футбольных федераций. В Белоруссии и Румынии еще не приняли окончательного решения по этому вопросу, но УЕФА уже грозит санкциями.

При этом чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций ссылаются на ст. 30 регламента чемпионата Европы: «Если ассоциация отказывается играть или несет ответственность за то, что матч не состоялся или не был сыгран полностью, контрольно‑дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА (CEDB) объявляет матч аннулированным для соответствующей ассоциации. Кроме того, если это оправдано обстоятельствами дела, CEDB может применить к соответствующей ассоциации любые дополнительные дисциплинарные меры, включая дисквалификацию из соревнований».

В марте 2022 года сложилась похожая ситуация. Тогда предстояло сыграть стыковые матчи за право участия в чемпионате мира в Катаре. В первом раунде стыков Россия должна была встретиться в Москве с Польшей. В случае победы она бы провела решающий матч за выход в финальную часть ЧМ с победителем пары Швеция-Чехия. Но 24 февраля началась специальная военная операция на Украине, и национальные федерации футбола всех трех стран заявили об отказе играть с Россией.

Та ситуация регулировалась другим документом — регламентом отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Но и в нем есть ответственность за отказ от игр. Любая футбольная ассоциация, «отказывающаяся от участия в отборочных соревнованиях после их начала, наказывается штрафом на сумму не менее 40 тыс. швейцарских франков», — говорится, в частности, в регламенте. В зависимости от обстоятельств, по которым принимается решение об отказе, дисциплинарный комитет ФИФА имеет право помимо штрафа «применить иные санкции, включая отстранение ассоциации от участия в последующих турнирах ФИФА».

Игроки сборной России перед началом матча 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года | Источник: РИА "Новости"

Любой матч, который не состоялся или прерван, за исключением случаев форс-мажора, признаваемых ФИФА, «может привести к наложению санкций дисциплинарным комитетом ФИФА против соответствующих ассоциаций в соответствии с дисциплинарным кодексом ФИФА». Если же ФИФА признает фактор форс-мажора, то в таких случаях дисциплинарный комитет может потребовать, чтобы матч был переигран.

Но несмотря на все эти положения, на Польшу не только не наложили санкции, но и дали ей пройти без боя в следующую стадию, отцепив от турнира Россию. И хотя регламенты, которые регулируют тогдашний прецедент и сегодняшний с Косово, не пересекаются друг с другом, так как составлены для отдельных турниров, до сих пор трудно найти объяснение таким двойным стандартам со стороны ФИФА и УЕФА, как правило, синхронизирующих свою внутреннюю правовую практику.

— УЕФА должны дать разъяснения по этому поводу, мне трудно что-то говорить за них, — заявил «Известиям» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА и экс-член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков. — Ситуация действительно странная. Насколько я понимаю, государство Косово до сих пор не признано ООН. При этом Федерация футбола Косово является членом УЕФА. Но членом УЕФА является и Российский футбольный союз (РФС). И непонятно, почему к Косово один подход, а к России другой. Но разъяснить может только УЕФА. В последние полгода бесконечные санкции в отношении российского спорта, как и двойные стандарты в этом вопросе, уже никого не удивляют. Тем более в руководстве международных и европейских спортивных организаций, в их исполкомах в основном находятся представители недружественных нам стран. Тем не менее хотелось бы более подробных разъяснений УЕФА о причинах таких подходов, как в случае с Косово и Россией.

Спорт и политика

Возможно, вопрос бойкота и не поднялся бы вовсе, но не так давно румынское издание Gazeta Sporturilor выдало инсайд о желании Федерации футбола Румынии обсудить с правительством своей страны целесообразность проведения матчей с Косово. До сих пор не ясно, прошло ли такое обсуждение. Официальные власти и руководство федерации никак это не прокомментировали, но публично призвал к бойкоту бывший министр иностранных дел страны Теодор Мелешкану.

— Косово не признали множество стран, в том числе и мы, — заявил экс-чиновник. — Мы хотим обсудить сложившуюся ситуацию с другими странами, чтобы найти оптимальное решение по данному вопросу. Было бы несправедливо в случае отказа играть получить от УЕФА 0:3 за эти матчи.

Пока трудно воспринимать эти заявления как позицию целого государства, поскольку Мелешкану покинул пост главы МИДа три года назад, а с декабря 2020 года не является даже членом сената Румынии. Тем не менее он в течение предыдущих 30 лет занимал важные государственные посты в стране, трижды был министром иностранных дел, возглавляя министерство обороны и Службу внешней разведки. Поэтому не исключено, что Мелешкану ретранслирует позицию некоторых действующих руководящих лиц, которую они пока не считают нужным озвучивать открыто.

Представители Белоруссии признают двойные стандарты со стороны УЕФА, но, скорее всего, их сборная не станет бойкотировать встречу с Косово. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в разговоре с «Известиями» напомнил, что его страна не признает Косово, но при этом отметил, что их спортсмены приезжали на соревнования в Белоруссию. В частности, на Европейские игры-2019 в Минске, на которых присутствовал президент Сербии Александр Вучич.

Майлинда Кельменди (Косово) на соревнованиях по дзюдо среди женщин в весовой категории до 52 кг на II Европейских играх в Минске, 22 июня 2019 года | Источник: РИА "Новости"

— Понятно, что мы не признаем это образование, но у нас были ситуации, когда приезжали на соревнования представители Косово, проводились Европейские игры в Беларуси несколько лет назад, — рассказал «Известиям» Макей. — Президент Сербии присутствовал на этих играх, где косовские спортсмены принимали участие. Да, существуют определенные политические нюансы, но в данной ситуации надо более чувствительно посмотреть на этот вопрос и не принимать радикальных решений. Спорт должен быть вне политики. В связи со специальной военной операцией были введены санкции против спортсменов и паралимпийцев. Это абсолютная жестокость и подлость в отношении этих людей. Я не могу сказать, какое решение будет принято (по матчам с Косово. — «Известия»), но мне кажется, что надо спокойно смотреть на эти вещи.

Глава МИДа выразил надежду, что предвзятое отношение международных структур к российским и белорусским спортсменам в конечном итоге прекратится.

По мнению депутата Палаты представителей Белоруссии, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, его страна, как и Россия, не должна брать пример с западных государств и допускать вмешательство политики в спорт.

— Мы стараемся, чтобы в Белоруссии спорт всегда был вне политики, — сказал Гайдукевич «Известиям». — В отличие от Запада не хотим вмешивать политику и убираем ее. В России, кстати, так же. Спортсмены ни в чем не виноваты — они играют в футбол. Поэтому решение тут должны принимать спортивные чиновники из нашей футбольной федерации, которые, наверное, будут согласовывать его с УЕФА. А вот то, что УЕФА заявило о техническом поражении тем, кто откажется играть с Косово… Вот здесь они мерзавцы. Они уже превратили спорт в политику, незаконно отстранили белорусских и российских спортсменов от многих соревнований, но мы этим путем не пойдем.

Отборочный турнир чемпионата Европы-2024 начнется в марте 2023 года. 16 июня сборная Косово должна сыграть дома с Румынией, а спустя три дня — в гостях с Белоруссией. 12 сентября по календарю косоварам предстоит выездной матч с румынами, а через месяц — дома с белорусами. Россия от участия в турнире отстранена.