В сторону «примитивного» футбола. В Узбекистане оценили сборную Казахстана перед товарищеским матчем

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Стиль игры

При Адиеве сборная Казахстана играет в три центральных защитника: либо 3−5−2 (3−4−2−1), либо более оборонительные 5−4−1. Главное, что отличает нынешнюю сборную Казахстана, — это реализация. Так, например, по данным InStat, казахи создали три момента в матче со Словакией и реализовали два из них. В игре против Беларуси — пять моментов и два гола.

В матчах с более сильными соперниками сборная Казахстана не стесняется «прижиматься» к своим воротам, или, как это некоторые называют, «паркуют автобус» у собственной штрафной. Если казахи играют со схожим по силе соперником, то игра идет в более смелом ключе.

Сборная Казахстана старается играть разнообразно. Голевые моменты создаются как после розыгрыша накоротке, так и после навесов или забросов мяча вперед со своей половины. При этом есть все-таки небольшой перекос в сторону «примитивного» футбола.

Главные звезды

Бахтиер Зайнутдинов — лидер сборной и самый дорогой ее игрок (3,5 миллиона евро). В 24 матчах за национальную команду он забил 10 мячей. На клубном уровне у Бахтиера все так же неплохо: он является основным игроком в ЦСКА, пусть и играет на непривычной для себя позиции в центре обороны. А в общей сложности, выступая за «армейский» клуб, Зайнутдинов сменил уже семь позиций на поле! Сейчас у Бахтиера небольшая травма, но к матчу с Узбекистаном он должен вернуться в строй.

Интересно, что Зайнутдинов является этническим узбеком. Об этом рассказал спортивный менеджер Герман Ткаченко. Однако, по словам отца Бахтиера, в их семье есть не только узбекские, но и казахские, уйгурские, таджикские и даже украинские корни.

Нуралы Алип — еще один представитель РПЛ, который играет за «Зенит». В этом сезоне Нуралы потерял место в основе и получает мало игрового времени. Это связано с большой конкуренцией в линии обороны у петербуржцев. Что касается сборной Казахстана, то Алип там является стопроцентным игроком стартового состава. В последнем матче Лиги наций с Азербайджаном он, кстати, получил две желтых карточки за минуту и был удален с поля.

Статистика предыдущих встреч

Узбекистан и Казахстан провели между собой шесть матчей. Последний раз эти сборные встречались между собой в марте 2007 года. Тот матч завершился вничью — 1:1. На счету Узбекистана в общей сложности две победы, у Казахстана — одна. Еще три раза игры завершались вничью.

Шансы сборной Узбекистана в матче с Казахстаном