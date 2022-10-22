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22:08 (мск), источник: Sport24

Легендарного тренера СССР чуть не лишили жизни на тренировке. Он на два дня впал в кому, а потом бросил эту команду

Кошмар.

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Источник: Sport24

Великий тренер Герман Зонин прожил долгую и счастливую жизнь. Он ушел на 96-м году жизни, оставив после себя громадный след в истории советского футбола.

В первую очередь, Зонина знают и помнят по работе в «Заре» из Ворошиловграда (сейчас Луганск) — в 1972 году он сотворил сенсацию и сделал чемпионом СССР провинциальный клуб, который обошел киевское «Динамо» Александра Севидова.

После успеха в «Заре» Зонин входил в тренерский штаб Александра Пономарева в сборной СССР, был главным в «Зените» и ростовском СКА, а за несколько лет до распада страны возглавил тбилисское «Динамо». В столице советской Грузии Герман Семенович не задержался: он проработал чуть больше года, но помог команде избежать вылета из высшей лиги.

При Зонине в «Динамо» раскрылись Темури Кецбая и Ахрик Цвейба, но сам тренер вскоре покинул клуб из-за печальных обстоятельств. На одной тренировок защитник Малхаз Арзиани чуть не лишил его жизни — 62-летнего Зонина увозили с базы в больницу на машине скорой помощи.

«Я назначил тренировку на утро. Перед этим прошел дождь, мяч был мокрый, — вспоминал в интервью “Спорт день за днем” Герман Семенович. — Проводили уже последнее упражнение — учились обводить стенку. Арзиани получил мяч под правой ногой, которой очень плохо бил. А я наклонился взять мяч. Удар. Все, больше ничего не помню. Разрыв барабанной перепонки, сотрясение мозга, два дня в коме… Кошмар».

Футболист понял свою вину и со слезами на глазах наблюдал, как тренера увозили в больницу. По иронии судьбы до этого Зонин договаривался с министром здравоохранения СССР, чтобы жене Арзиани сделали кесарево сечение. Он старался помогать своим игрокам не только на поле, но и за его пределами.

«Она родила второго ребенка. А я ему потом говорил: “Послушай, Малхаз. Я тебе дал детей, а ты меня хотел похоронить”. Он стоял и плакал», — вспоминал Герман Семенович.

Зонин длительное время провел на больничной койке, а после выздоровления в тбилисское «Динамо» так и не вернулся. Он решил, что с футболом пора заканчивать, но уже спустя четыре года вернулся к работе в роли тренера-консультанта волжского «Торпедо».

Дмитрий Росип

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