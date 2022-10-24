«Они думали “русских порвут”, говорили: “Приехали дикари”. Как сборная СССР проучила Аргентину

В 1961 году сборная СССР впервые встретилась с Аргентиной. 24 июня команды сыграли унылую нулевую ничью в Москве, а спустя полгода советские футболисты отправились в турне по Южной Америке, во время которого заскочили в Буэнос Айрес, чтобы сыграть ответный матч.

В столицу Аргентины сборная СССР пожаловала в статусе чемпиона Европы, собрав топовый состав с Яшиным, Ворониным, Ивановым, Месхи и Понедельником. Однако на другом конце Света европейских звезд встретили на удивление холодно.

Местные журналисты отнеслись к советским футболистам так, будто приехали мальчики для битья:

Аргентинские журналисты писали до матча: «Приехали русские медведи. Они и футбола-то нормального никогда не видели». Виктор Понедельник Форвард сборной СССР

А аргентинские футболисты и вовсе издевались над гостями накануне игры.

«Турне по Южной Америке начинали матчем с Аргентиной. Нас всерьез никто не воспринимал, думали, приехали дикари, сейчас накидаем полную авоську. Накануне в интервью рассказывали, как русских “порвут”. Санфилиппо, лучший бомбардир сборной, заявил, что Аргентина победит 4:1. У Симеоне, правого защитника, свой прогноз: “Какие 4:1? Да вообще не пропустим!”, — рассказывал полузащитник сборной СССР Николай Маношин.

Тем не менее за такую дерзость хозяева вскоре поплатились. На переполненном стадионе «Ривер Плейт» сборная СССР обыграла Аргентину (2:1) и очаровала болельщиков своей игрой — особенно их впечатлил дриблинг Михаила Месхи.

«Этого Симеоне Миша всю игру возил! Клоуна из него сделал! От финтов Месхи народ балдел. Особенно, когда мяч с одной стороны пробрасывал, а соперника с другой оббегал», — говорил Маношин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2kK2kUZAd6c" title="1961 товарищеский матч Аргентина СССР 1 2" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гостям принес победу дубль Понедельника, а его второй мяч получился настоящим шедевром: Виктор заколотил его в ворота южноамериканским приемом — бисиклетой.

«На 26-й минуте Славка Метревели подал. А я уже пробежал то место, куда летел мяч. Защитники же со всех сторон толкаются — не дают ничего предпринять в штрафной площадке. Аргентинцы такие грубые были, по-моему, и до сих пор такими же остались. Вижу, что не достаю до мяча. Я отталкиваюсь левой ногой, лечу и уже в воздухе бью через себя. Этот момент я запомнил на всю жизнь», — вспоминал Понедельник.

В конце встречи аргентинцы отквитали один мяч, однако на это уже никто не обратил внимание. После игры болельщики облепили Понедельника с просьбой отдать футболку, а аргентинские журналисты засыпали советскую сборную комплиментами.

«Месхи — “Спутник”. Кошмар для Симеоне. Поразительно быстрый, дьявольски владеет дриблингом и очень опасный. Он попросту “выжимал соки” из своего опекуна Симеоне. Месхи больше других “повинен” в двух голах, давших русским победу», — писал журнал «Эль Графико».

«Благодаря исключительно высоким физическим и скоростным качествам русские в совершенстве исполнили свой вариант маневра известного в современном футболе как “прилив — отлив”. “Русская гармоника” является новым вариантом этого тактического маневра. В атаках советские форварды действовали широким фронтом, свободно, получая нужную поддержку не только от полузащитников, но и крайних защитников, которые подчас переступали свою “демаркационную” пинию. Но стоило аргентинцам овладеть мячом и наладить контратаку, как футболисты в красных футболках организованно отходили назад, чтобы во всеоружии встретить противника в том районе, где возникала угроза. Они одинаково синхронно действовали как на подступах к воротам соперника, так и на подступах к своим воротам…», — отмечали игру сборной СССР аргентинские обозреватели.

Безусловно, сборная СССР — сильный, монолитный и спаянный коллектив. Она подкупает простотой своей игры, рациональностью, коллективным духом и высокими волевыми качествами. Франсуа Тебо Французский журналист

Неудивительно, что после такого со сборной СССР стал считаться и Новый свет.

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Впредь сборная СССР сыграла против Аргентины еще девять матчей и, к сожалению, выиграла лишь однажды — в 1988 году (4:2).