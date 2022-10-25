Матыцин отреагировал на требование Украины лишить Россию членства в УЕФА и ФИФА

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что направляет обращение в ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из указанных организаций из-за решения разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

"Старые песни, мы информированы о том, что заявляют коллеги из-за рубежа. Но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, стратегии консолидации, солидарности. Что это основная миссия спорта — быть вместе. Все, что идет в противовес этой стратегии, разрушает ее, для нас неприемлемо.

Разворачиваться ли в сторону Азии, если нас уберут из ФИФА и УЕФА? Мы никогда ни от кого не отворачивались, чтобы поворачиваться, разворачиваться, мы, еще раз повторю, спортивная страна со своими традициями, культурой. У нас большой внутренний ресурс, есть стратегия развития, думаю, что в итоге и международное сообщество и международные федерации поймут, что они потеряют многое за этот период отстранения для развития своих видов спорта, привлечению СМИ, коммерческой составляющей в том числе, популяризации видов спорта во многих странах.