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18:46 (мск), источник: Sport24

Матыцин отреагировал на требование Украины лишить Россию членства в УЕФА и ФИФА

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал новость о том, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из указанных организаций.

Россия
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Источник: Sport24

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что направляет обращение в ФИФА и УЕФА с требованием исключить РФС из указанных организаций из-за решения разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

"Старые песни, мы информированы о том, что заявляют коллеги из-за рубежа. Но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, стратегии консолидации, солидарности. Что это основная миссия спорта — быть вместе. Все, что идет в противовес этой стратегии, разрушает ее, для нас неприемлемо.

Разворачиваться ли в сторону Азии, если нас уберут из ФИФА и УЕФА? Мы никогда ни от кого не отворачивались, чтобы поворачиваться, разворачиваться, мы, еще раз повторю, спортивная страна со своими традициями, культурой. У нас большой внутренний ресурс, есть стратегия развития, думаю, что в итоге и международное сообщество и международные федерации поймут, что они потеряют многое за этот период отстранения для развития своих видов спорта, привлечению СМИ, коммерческой составляющей в том числе, популяризации видов спорта во многих странах.

Не считаю, что нужно делать выбор, куда повернуться. Мы конструктивно ведем диалог и с азиатскими странами. В спорте, мы не раз говорили, нет недружественных стран, мы проводим много открытых турниров, приглашаем всех, но каждый принимает решение в соответствии с политической ситуацией в их странах", — приводит слова Матыцина ТАСС.

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