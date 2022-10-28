Павлюченко завершил карьеру. Вспоминаем лучшие голы и матчи форварда

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Выступавший за ногинское «Знамя» форвард получил 8-матчевую дисквалификацию за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения. В связи с этим Роман решил закончить карьеру в профессиональном футболе, но продолжит выступать в медиалиге.

«СЭ» вспоминает лучшие голы и матчи нападающего.

Дубль Англии и интервью в прямом эфире на Первом канале

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Пожалуй, самый знаковый матч для Романа Павлюченко в составе сборной России. В отборе к Евро-2008 при полных трибунах в «Лужниках» команда Гуса Хиддинка принимала Англию и для выхода в финальную стадию турнира должна была побеждать.

Павлюченко начал игру в запасе, но вышел во втором тайме с указанием от тренера забить, когда Россия проигрывала 0:1. Роман сначала сравнял счет, реализовав пенальти, а затем забил второй гол, ставший победным — оказался первым на добивании после удара из-за штрафной. После игры на фоне забитых трибун «Лужников» Роман давал интервью Первому каналу, рассуждая о шансах попасть на Евро.

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Несмотря на то что Россия добилась одной из самых ярких и важных побед в истории, участие в основном турнире сборная чуть не упустила. После победы над англичанами команда Хиддинка уступила Израилю, а на Евро ее вытащили обыгравшие англичан 3:2 на «Уэмбли» хорваты.

Гол, положивший начало исторической победе

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После яркого выступления против Англии и на фоне травмы Павла Погребняка Павлюченко поехал на Евро-2008 игроком основы. Роман принял активное участие и в другом самом ярком матче сборной России — против Нидерландов в четвертьфинале. Павлюченко забил первый гол россиян в матче после прострела с левого фланга от Сергея Семака. Что было дальше, вы наверняка прекрасно знаете.

Гол шведам в группе Евро-2008

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А в групповом этапе Евро-2008 Павлюченко забил свой второй гол на турнире — в ворота Швеции. Россия выиграла 2:0 и оформила исторический выход в плей-офф.

Всего на чемпионате Европы Роман забил три гола и тем самым привлек внимание европейских клубов. Тем же летом форвард перешел в «Тоттенхэм». На турнире в Австрии и Швейцарии больше Павлюченко забил только Давид Вилья, чемпион Европы в составе сборной Испании. К слову, испанцам Роман тоже забивал в стартовом матче турнира, но Россия проиграла 1:4.

Самый красивый гол сборной России — в ворота Петра Чеха

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Два года назад аккаунт сборной России устроил голосование на лучший гол национальной команды на чемпионатах Европы. Болельщики выбрали Павлюченко и его мяч на Евро-2012 в ворота Чехии (4:1).

В той игре Роман в штрафной в одиночку разобрался с защитником и забил мощным ударом в «девятку» в ворота Петра Чеха — на тот момент одного из лучших вратарей мира.

Один из любимых голов Павлюченко — в ворота «МЮ» на «Олд Траффорд»

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Три года назад Павлюченко вспоминал гол за «шпор» в Кубке Англии в социальных сетях: «Один из моих любимых голов за “Тоттенхэм” — в ворота “МЮ”. Гол, который принес много радости болельщикам “Тоттенхэма”! Такие голы, эмоции невозможно забыть!».

«Шпоры» тогда проиграли, но звезды «МЮ» наверняка запомнили форварда, выигравшего борьбу у звездной защиты с Неманьей Видичем и Гари Невиллом и идеальным ударом головой открывшего счет. В той игре, кстати, играли Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Лука Модрич, Карлос Тевес, Пол Скоулз и Димитар Бербатов. Было приятно увидеть российского игрока в такой компании, еще и в качестве автора гола.

Шикарный штрафной «Рубину» Бердыева в Лиге Европы

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«Рубин» при Курбане Бердыеве регулярно играл в еврокубках и добивался исторических побед. А в сезоне-2011/12 конкурировал с «Тоттенхэмом» в группе Лиги Европы за выход в плей-офф.

В Казани команда из Лондона проиграла, а вот дома победила с минимальным счетом благодаря голу Павлюченко: Роман идеально исполнил удар со штрафного и принес команде три очка. Однако из группы в итоге вышел «Рубин», опередив команду российского форварда на одно очко.

Три гола «Ливерпулю» за 11 дней

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В сезоне-2008/09, первом для Павлюченко в Англии, форвард забил «Ливерпулю» три гола за 11 дней. В матче чемпионата 1 ноября гол Романа стал победным, игра закончилась со счетом 2:1. А 12 ноября команды играли в Кубке английской лиги и «Тоттенхэм» обыграл мерсисайдцев со счетом 4:2 — Павлюченко забил дважды.

Россиянин в том сезоне забил во всех матчах Кубка лиги, кроме финального, проигранного «МЮ» по пенальти (0:0, 1:4), отличившись шесть раз в пяти встречах и став лучшим бомбардиром турнира вместе с Тевесом и Эллингтоном.

Первый хет-трик в карьере за «Спартак»

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В августе 2007 года Роман оформил первый хет-трик — в ворота «Кубани» в разгромном матче (4:0). Тогда беспроигрышная серия красно-белых продлилась до восьми матчей, а Павлюченко утвердился в роли лучшего бомбардира команды в чемпионате.

Второй хет-трик Романа случился всего через месяц — в игре с «Локомотивом», которую «Спартак» проиграл 3:4. В том сезоне красно-белые стали серебряными призерами чемпионата, уступив «Зениту», а Павлюченко с 14 голами выиграл бомбардирскую гонку.