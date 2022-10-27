«Что-то не в порядке с мозгами». Канчельскис — об отказе Зобнина играть за сборную России

Зобнин заявил, что не хочет играть за национальную команду из-за хронических проблем со здоровьем.

— Какое здоровье? С ума посходили что ли? Уже не хотят в сборную приезжать. Если не хочет, тогда вообще надо заканчивать, и не вызвать его больше никогда в жизни. Что это за отношение к нашей сборной? Странные люди, я не могу этого понять. Можно его больше не вызывать. Зобнин — великий футболист что-ли? Я думаю, что и без него обойдется сборная. Вот до чего уже дошли… Он не здоровый?

— Зобнин решил заняться хроническими проблемами со здоровьем.

— Это нужно обосновать. Если есть какая-то обоснованная причина, которую подтвердят, то это другое дело. Но если он просто не хочет играть, то это уже другая история. Думаю, что в данном случае доктора сборной должны разобраться в ситуации с докторами «Спартака». Их задача связаться и узнать, в чем причина.

— Дзюба в свое время отказался от вызова в сборную при Карпине. Как вы думаете, может ли данный поступок закрыть для Зобнина дорогу в национальную команду?

— Если человек отказывается играть за сборную, то он должен отвечать за свои слова. В таком случае не надо на него рассчитывать. Не хочет? Это его проблемы. В таком случае: «Спасибо большое, до свидания!». Здесь никто не должен уличать или обманывать. Правильное или неправильное решение — это выбор каждого человека. Тогда он идет своей дорогой, а сборная — своей. Это все странно. Для любого футболиста за счастье играть в майке родной команды. Это честь. Если так говорят, то значит что-то не в порядке с мозгами, — заявил Канчельскис в интервью «Спорт День за Днем».