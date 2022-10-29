Объявлен состав сборной Казахстана по футболу на товарищеские матчи
АСТАНА, 28 окт — Sputnik. Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу объявил расширенный состав на товарищеские матчи против Узбекистана и ОАЭ.
АСТАНА, 28 окт — Sputnik. Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу объявил расширенный состав на товарищеские матчи против Узбекистана и ОАЭ.
В расширенный список вошли 30 футболистов.
Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»).
Защитники: Сергей Малый («Тобол»), Александр Марочкин («Тобол»), Тимур Досмагамбетов («Астана»), Михаил Габышев («Астана»), Марат Быстров («Терек», Россия), Темирлан Ерланов («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Багдат Каиров («Тобол»), Абзал Бейсебеков («Астана»), Дмитрий Шомко («Актобе»), Алибек Касым («Актобе»), Султанбек Астанов («Кайрат»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия).
Полузащитники: Исламбек Куат («Астана»), Асхат Тагыберген («Тобол»), Аслан Дарабаев («Астана»), Адлет Садыбеков («Кайрат»), Андрей Ульшин («Кайрат»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Рамазан Оразов («Актобе»), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Максим Самородов («Актобе»).
Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Айбар Жаксылыков («Тобол»).
Встреча против Узбекистана состоится 16 ноября в Ташкенте, а с ОАЭ национальная команда встретится 19 ноября в Абу-Даби.