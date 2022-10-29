Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Химки
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Сельта
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Ростов
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Акрон
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Родина
Футбол. Зарубежный
17:15
Кадис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ
Труа
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Барселона
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
28.09
Ямайка
Аргентина
03
27.09
Бразилия
Тунис
51
24.09
Киргизия
Россия
12
24.09
Россия U21
Казахстан U21
21
24.09
Аргентина
Гондурас
30
23.09
Бразилия
Гана
30
21.09
Белоруссия U21
Россия U21
16
13.06
Албания
Эстония
00
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:51 (мск), источник: Sputnik.kz

Объявлен состав сборной Казахстана по футболу на товарищеские матчи

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу объявил расширенный состав на товарищеские матчи против Узбекистана и ОАЭ.

КазахстанТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Reuters

В расширенный список вошли 30 футболистов.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»).

Защитники: Сергей Малый («Тобол»), Александр Марочкин («Тобол»), Тимур Досмагамбетов («Астана»), Михаил Габышев («Астана»), Марат Быстров («Терек», Россия), Темирлан Ерланов («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Багдат Каиров («Тобол»), Абзал Бейсебеков («Астана»), Дмитрий Шомко («Актобе»), Алибек Касым («Актобе»), Султанбек Астанов («Кайрат»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия).

Полузащитники: Исламбек Куат («Астана»), Асхат Тагыберген («Тобол»), Аслан Дарабаев («Астана»), Адлет Садыбеков («Кайрат»), Андрей Ульшин («Кайрат»), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Рамазан Оразов («Актобе»), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Максим Самородов («Актобе»).

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Айбар Жаксылыков («Тобол»).

Встреча против Узбекистана состоится 16 ноября в Ташкенте, а с ОАЭ национальная команда встретится 19 ноября в Абу-Даби.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пожар произошел в здании Минобороны в Астане
Токаев отправил в отставку несколько судей
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь