Карпин заявил, что сборная России планирует сыграть матчи в ноябре двумя разными составами

«Когда начнется сбор? После тура — 12—13 ноября . Объявление состава будет после тура на неделе. В расширенный список войдет 30 с чем‑то имен. Если будет две игры, то в окончательный попадут 25−26 человек. Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».