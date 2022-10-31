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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин заявил, что сборная России планирует сыграть матчи в ноябре двумя разными составами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал дату начала ноябрьского учебно-тренировочного сбора национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

Также он заявил, что сборная может провести товарищеские матчи двумя разными составами.

«Когда начнется сбор? После тура — 12—13 ноября. Объявление состава будет после тура на неделе. В расширенный список войдет 30 с чем‑то имен. Если будет две игры, то в окончательный попадут 25−26 человек. Если будут два матча в даты, которые нам нужны, то, думаю, сыграем двумя разными составами», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, 17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном. По данным СМИ, через несколько дней россияне проведут ещё одну контрольную игру.

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