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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:51 (мск), источник: ТАСС

Футбольный матч Россия — Таджикистан будет иметь официальный международный статус

Игра пройдет 17 ноября в Душанбе.

Россия
ТаджикистанТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Федерация футбола Таджикистана

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Товарищеская встреча между сборными России и Таджикистана по футболу будет иметь статус официального международного матча. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

В сентябре россияне встречались с командой Киргизии (2:1), тот матч не имел официального статуса. Встреча между сборными России и Таджикистана пройдет 17 ноября в Душанбе.

«Согласно подписанному договору между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом, это будет официальный международный товарищеский матч, — сообщили в пресс-службе. — Команды смогут максимально сделать шесть замен. Например, если в Бишкеке у сборной России было неограниченное количество замен, то здесь уже будет официальный товарищеский матч, в течение игры команды смогут провести шесть замен».

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

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