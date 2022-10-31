Футбольный матч Россия — Таджикистан будет иметь официальный международный статус

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Товарищеская встреча между сборными России и Таджикистана по футболу будет иметь статус официального международного матча. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

В сентябре россияне встречались с командой Киргизии (2:1), тот матч не имел официального статуса. Встреча между сборными России и Таджикистана пройдет 17 ноября в Душанбе.

«Согласно подписанному договору между Федерацией футбола Таджикистана и Российским футбольным союзом, это будет официальный международный товарищеский матч, — сообщили в пресс-службе. — Команды смогут максимально сделать шесть замен. Например, если в Бишкеке у сборной России было неограниченное количество замен, то здесь уже будет официальный товарищеский матч, в течение игры команды смогут провести шесть замен».