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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
14:59 (мск), источник: ТАСС

Футбольный союз Боснии и Герцеговины отказался от проведения матча с россиянами в ноябре

Исполком организации принял решение перенести игру.

Россия
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: AFP 2022

ТАСС, 31 октября. Исполнительный совет Футбольного союза Боснии и Герцеговины решил отказаться от проведения товарищеского матча со сборной России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

«Товарищеский матч между сборной Боснии и Герцеговины и командой России, который должен был состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге, сыгран не будет, — говорится в сообщении. — На сегодняшнем заседании исполнительного совета Футбольного союза Боснии и Герцеговины матч, запланированный на 19 ноября, был перенесен».

Пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины 9 сентября объявила о том, что национальная команда 19 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч против сборной России. В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) в тот же день отметили, что существует принципиальная договоренность о проведении этой игры. Против проведения матча высказались лидеры сборной Боснии и Герцеговины, в числе которых ее капитан Эдин Джеко.

Позже Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

В пресс-службе УЕФА заявили ТАСС, что проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению исполнительного комитета организации отстранить российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а мужскую сборную России — от участия в Лиге наций.

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