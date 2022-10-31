В РФС заявили, что предполагали возможность переноса матча со сборной Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предполагал перенос товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины, поэтому заранее прорабатывал различные варианты проведения встреч с другими соперниками. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в службе коммуникаций РФС.

В понедельник Футбольный союз Боснии и Герцеговины сообщил, что матч с россиянами не состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге и будет перенесен.