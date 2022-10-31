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15:07 (мск), источник: ТАСС

В РФС заявили, что предполагали возможность переноса матча со сборной Боснии и Герцеговины

В понедельник Футбольный союз Боснии и Герцеговины сообщил, что матч с россиянами не состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия
Таджикистан
Босния и ГерцеговинаТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предполагал перенос товарищеского матча со сборной Боснии и Герцеговины, поэтому заранее прорабатывал различные варианты проведения встреч с другими соперниками. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в службе коммуникаций РФС.

В понедельник Футбольный союз Боснии и Герцеговины сообщил, что матч с россиянами не состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге и будет перенесен.

«РФС заранее предполагал возможность переноса матча с командой Боснии и Герцеговины на более поздний срок, поэтому прорабатывал различные варианты проведения встреч с другими соперниками. План предстоящего учебно-тренировочного сбора не будет нарушен, предполагается проведение двух игр. Первым соперником станет сборная Таджикистана, второй будет объявлен в ближайшее время», — сообщили в РФС.

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