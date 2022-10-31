Матч по футболу сборной РФ и команды из Боснии в Петербурге отменили

Товарищеский матч сборной России и национальной командой Боснии и Герцеговины, который планировали провести 19 ноября в Петербурге, не состоится. Об этом футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил на своем официальном сайте.

Информация о том, что команда Боснии и Герцеговины приняла предложение сыграть международный товарищеский матч, появилась в начале сентября. А до этого ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и российских клубов в крупных международных турнирах. В итоге мужская национальная команда не борется за попадание на ЧМ-2022, финальную часть которого планируется провести с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.