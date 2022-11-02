Великий писатель Шолохов спас футболиста сборной СССР: его силой увозили из города. Из-за этого уже шли протесты

Легендарный нападающий сборной СССР Виктор Понедельник вошел в историю не только советского, но и мирового футбола. Отправившись с главной командой страны на первый чемпионат Европы, он стал главным творцом великой — и, увы, единственной на таком уровне — победы нашей сборной.

На финальной стадии турнира Понедельник забил сперва Чехословакии (правда, в том полуфинале все было, по большому счету, уже решено — советские игроки вели 2:0), а затем оформил решающий гол в финале с Югославией: причем в дополнительное время. Благодаря тому удару сборная СССР единственный раз в истории стала чемпионом Европы.

Несмотря на всенародную любовь, в СССР было место, в котором великого Понедельника ценили больше, чем в других регионах. Речь, конечно, о Ростове-на-Дону. Родившийся там Понедельник всю свою карьеру выступал за местные клубы — СКА и «Ростсельмаш». Земляки великого футболиста выражали ему благодарность даже, фактически, в наши дни — в 2015 году в его честь в родном городе установили прижизненный памятник рядом со старым стадионом «Ростова».

Однако после того самого чемпионата Европы Понедельник мог покинуть родной Ростов — причем вопреки своему желанию. Как такое было возможным?

Болевший за ЦСКА генеральный секретарь Леонид Брежнев сильно переживал из-за неудовлетворительных результатов любимой команды. В начале 60-х «армейцы» не хватали звезд с неба, выступая на откровенно среднем уровне. Вследствие этого Брежнев отдал приказ собрать молодых талантов из других клубов СССР. Так в клубе оказался, например, Саркис Овивян из Еревана. А следом в Москву должен был ехать и сам Понедельник.

«Со мной вообще просто — я лейтенантом был. Приезжает офицер из Москвы, патруль: “Быстро собирайся!” Тогда не церемонились. Машина — военный аэродром — транспортный самолет», — рассказывал Понедельник «СЭ».

Оказавшись в столице, Понедельник так и не появился в квартире, которую ему предоставили. Вместо этого он жил у писателя Котенко, который был знаком с его отцом. Тем временем в Ростове уже знали о том, что их любимого футболиста хотят забрать в Москву: «Там уже демонстрации начались — как нашего лучшего игрока в Москву забирают?! На Привокзальной площади люди собирались, у парка Горького, завода “Ростсельмаш”, шли по центральной улице к вокзалу… Можете представить?».

Скорее всего, и Ростову, и Понедельнику пришлось бы смириться с насильным трансфером в ЦСКА. Но футболиста сборной выручило знакомство его отца с Михаилом Шолоховым. Именно великий писатель урегулировал эту ситуацию — он позвонил Екатерине Фурцевой (члену Президиума ЦК КПСС и Министру культуры) и попросил уладить проблему.

На встрече с Фурцевой Понедельник прямо сказал, что ему запрещают играть за свою команду, — и через пару часов нападающий смог вернуться в Ростов.

«Смотрю на перрон — глазам не верю: людьми забит! Меня на руки поднимают, выносят на площадь — а там еще тысячи людей. Скандируют: “Витя, молодец, ура…” Поставили на лобное место. “Ты будешь играть в Ростове?” — “Да, вопрос решен…” — “Ура!” До Пушкинской улицы меня провожали, до дома. На всю жизнь запомнил».

После своего возвращения Понедельник еще четыре года выступал за СКА и забил 37 голов. Впрочем, играл он не только за эту команду — чтобы отблагодарить земляков, в одном из противостояний «Ростсельмаша» и СКА он провел по тайму за оба коллектива. И забил за каждый из них по два мяча.

После окончания карьеры 1966-м, Понедельник несколько лет проработал в «Ростсельмаш» сперва начальником команды, а потом и тренером. Под конец 60-х он ушел из футбол и начал журналистскую карьеру, в которой, как и в футболе, был успешен.