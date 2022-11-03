Василий Уткин иронично высказался о предстоящем матче сборной России с Таджикистаном

«Сборная России готовится к матчам с Узбекистаном и Таджикистаном. Это очень серьёзные испытания, нужно относиться к ним со всей ответственностью и, в частности, очень аккуратно использовать питьевую воду. Пожалуй, это главная опасность для сборной России в этих матчах, если, конечно, сборные Таджикистана и Узбекистана не выйдут на поле на лошадях, с кривыми саблями, как это бывало в походах Чингисхана», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.