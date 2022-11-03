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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пиняев и Сычевой попали в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой попали в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.

Крылья Советов
Оренбург
Россия
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Источник: РИА "Новости"

Всего в список попали 37 футболистов. Окончательный состав национальной команды на ноябрьский сбор будет объявлен позднее.

Расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном:

Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону).

Защитники: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов, Виктор Мелехин (все — «Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Нижний Новгород»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов, Ильзат Ахметов (оба — «Краснодар), Максим Глушенков, Сергей Пиняев (оба — “Крылья Советов”, Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — “Динамо”, Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев (оба -»Спартак«, Москва), Лечи Садулаев (“Ахмат”, Грозный).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Сычевой («Оренбург», Оренбург).

Матч сборных России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.

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