Сборная России по футболу сыграет с командой Узбекистана 20 ноября

Встреча пройдет в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», который вмещает 33,5 тысячи зрителей. Игра начнется в 15:00 мск. Команды впервые сыграют друг с другом.

Ранее было объявлено о том, что россияне 17 ноября в Душанбе встретятся с командой Таджикистана. Также сообщалось, что сборная России в ноябре проведет товарищеский матч с командой Ирана, точная дата не определена.

Команда Узбекистана занимает 77-е место в рейтинге ФИФА. Ее лучшим бомбардиром и капитаном является футболист итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов». Сборную возглавляет словенский специалист Сречко Катанец.

Изначально сборная России должна была 19 ноября в Санкт-Петербурге сыграть с командой Боснии и Герцеговины, однако боснийцы отказались от проведения встречи.