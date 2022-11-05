Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Сассуоло
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Кремонезе
11
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Ахмат
02
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Факел
Краснодар
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Лидс
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:15
Вальядолид
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:00
Аяччо
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:30
Вердер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Осасуна
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Анже
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Альмерия
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
28.09
Ямайка
Аргентина
03
27.09
Бразилия
Тунис
51
24.09
Киргизия
Россия
12
24.09
Россия U21
Казахстан U21
21
24.09
Аргентина
Гондурас
30
23.09
Бразилия
Гана
30
21.09
Белоруссия U21
Россия U21
16
13.06
Албания
Эстония
00
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по футболу сыграет с командой Узбекистана 20 ноября

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сборная России по футболу 20 ноября проведет товарищеский матч с командой Узбекистана, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Россия
УзбекистанТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в Ташкенте на стадионе «Пахтакор», который вмещает 33,5 тысячи зрителей. Игра начнется в 15:00 мск. Команды впервые сыграют друг с другом.

Ранее было объявлено о том, что россияне 17 ноября в Душанбе встретятся с командой Таджикистана. Также сообщалось, что сборная России в ноябре проведет товарищеский матч с командой Ирана, точная дата не определена.

Команда Узбекистана занимает 77-е место в рейтинге ФИФА. Ее лучшим бомбардиром и капитаном является футболист итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов, выступавший за «Ростов». Сборную возглавляет словенский специалист Сречко Катанец.

Изначально сборная России должна была 19 ноября в Санкт-Петербурге сыграть с командой Боснии и Герцеговины, однако боснийцы отказались от проведения встречи.

Ранее ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны последние слова Милохина перед расставанием с Медведевой
Стала известна причина внезапной смерти российского бойца ММА
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь