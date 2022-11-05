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14:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024 года

Главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с национальной командой.

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Источник: Спорт-Экспресс

Специалист будет возглавлять сборную до августа 2024 года. Вместе с ним свои контракты продлил весь тренерский штаб.

Помощниками Карпина в сборной являются Николай Писарев, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Виталий Кафанов, Джонатан Альба, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, 1 раз сыграла вничью и 1 раз потерпела поражение.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 17 ноября в Душанбе против Таджикистана и 20 ноября против Узбекистана в Ташкенте.

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