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14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава РФС назвал главную задачу Карпина в сборной России

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что положительно оценивает результаты работы главного тренера Валерия Карпина в национальной команде и видит его задачу в поддержании тонуса сборной.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу РФС объявил о продлении контракта с Карпиным до 1 августа 2024 года.

«Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде. К сожалению, на сегодняшний день мы отстранены от международных соревнований, но наша задача — сохранить институт сборных команд, который способствует развитию футболистов. Все сборные, в том числе национальная, должны находиться в тонусе, чтобы в будущем быть готовыми к официальным матчам без раскачки», — цитирует Дюкова официальный сайт РФС.

Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

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