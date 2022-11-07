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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тюкавин и Худяков вошли в состав молодежной сборной России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и вратарь столичного «Локомотива» Даниил Худяков вошли в состав молодежной сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России пройдет с 13 по 16 ноября в Новогорске (Московская область) и Белграде (Сербия). В его рамках молодежная команда сыграет один контрольный матч, соперник по которому будет сообщен дополнительно.

Всего в список вошли 23 футболиста:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив», Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва);

Защитники: Александр Кутицкий («Динамо», Москва), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Виктор Александров («Нижний Новгород»), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Вадим Конюхов («Уфа»), Антон Ефремов («Вильярреал», Испания);

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Коваленко, Артем Соколов, Владислав Шитов (все — «Крылья Советов», Самара), Кирилл Щетинин («Ростов»), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба — «Нижний Новгород»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков, Никита Ермаков (оба — ЦСКА);

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

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