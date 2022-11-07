Тюкавин и Худяков вошли в состав молодежной сборной России

Учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России пройдет с 13 по 16 ноября в Новогорске (Московская область) и Белграде (Сербия). В его рамках молодежная команда сыграет один контрольный матч, соперник по которому будет сообщен дополнительно.
Всего в список вошли 23 футболиста:
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив», Москва), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва);
Защитники: Александр Кутицкий («Динамо», Москва), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), Виктор Александров («Нижний Новгород»), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Вадим Конюхов («Уфа»), Антон Ефремов («Вильярреал», Испания);
Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Коваленко, Артем Соколов, Владислав Шитов (все — «Крылья Советов», Самара), Кирилл Щетинин («Ростов»), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба — «Нижний Новгород»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков, Никита Ермаков (оба — ЦСКА);
Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).