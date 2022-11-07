Тюкавин и Худяков вошли в состав молодежной сборной России

Учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России пройдет с 13 по 16 ноября в Новогорске (Московская область) и Белграде (Сербия). В его рамках молодежная команда сыграет один контрольный матч, соперник по которому будет сообщен дополнительно.