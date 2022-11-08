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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
01:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин отцепил Чистякова и взял Пиняева с Карпукасом. Тренер строит сборную России послезавтрашнего дня

Назван состав на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин огласил окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).

От окончательной заявки из расширенного состава отцеплены Чистяков, которому, возможно, дали время решить вопросы в «Зените», а также Денисов, Мелехин, Бевеев, Ахметов, Глушенков и Пруцев.

Уже слышу хор голосов: а зачем играть, все равно официальные матчи нескоро?

Все аргументы скептиков понимаю, но не разделяю. Убежден, что сборная России должна регулярно собираться, проводить матчи. Это Кокорину неинтересно ехать в нынешнюю национальную команду, а для молодежи любой международный опыт — большой плюс. Не все же вариться в собственном соку. Плюс дополнительный стимул и оценка твоего текущего состояния. Радует глаз вундеркинд Пиняев — приезжай в Новогорск уже в 18 лет. Раззабивался Сычевой — получи вызов в главную команду страны. Видели его реакцию в соцсетях? Парень на седьмом небе от счастья.

Источник: Спорт-Экспресс

Да и не будем забывать фактор, о котором сказал в интервью «СЭ» опытнейший Вячеслав Колосков: «Самое главное достижение этих матчей в том, что Россия не изолирована от мирового футбола, что это частичные санкции европейских клубов и сборных. А остальной мир в состоянии играть со сборной России. Это показатель, что Россия является полноценным членом ФИФА, что с ней можно играть и ничего за это не будет. Этими играми сборная подтверждает, что она не находится в международной изоляции».

Все верно, находиться в перечне международных соревнований — важное дело. Вчера матч с Киргизией, завтра с Таджикистаном и Узбекистаном, послезавтра с участником ЧМ-2022 Ираном, потом с Боснией. Глядишь, спустя какое-то время чиновникам будет легче принять решение о возвращении в отборочный цикл. Понятно, что вопрос не ближайшего времени, но уверен, что превращение международных игр России в обыденное дело — позитивный фактор.

Хорошо бы и соперники с каждым разом становились сильнее. В этом плане тоже сделан шаг вперед: Узбекистан с Шомуродовым — довольно крепкая команда, которая в рейтинге ФИФА соседствует с Израилем, опережая, например, Грузию и Китай.

Что касается состава, то Карпин смотрит даже не в завтрашний, а в послезавтрашний день. Поэтому вновь нет полевых футболистов старше 30 лет — того же Смолова. Зато есть Агапов, Садулаев, Карпукас и упомянутый Пиняев.

Источник: Спорт-Экспресс

Не забывает Карпин и о ротации. Из списка на матч с Киргизией отсутствуют Кержаков, Ломаев, Дивеев, Магкеев, Бородин, Бакаев, Коваленко, Глушенков и Ежов. Зато добавились Селихов, Песьяков, Литвинов, Солдатенков, Агапов, Карпукас, Миранчук, Пиняев, Садулаев, Зиньковский и Сычевой.

Решения Карпина понятны — тренер постепенно ищет костяк новой сборной. Времени у него для этого — вагон.

Полный состав сборной России

  • Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»).
  • Защитники: Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все — «Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Агапов («Нижний Новгород»), Артем Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).
  • Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — «Динамо»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Антон Зиньковский («Спартак»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Лечи Садулаев («Ахмат»).
  • Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»).

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