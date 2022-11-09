Экс-игрок юношеской сборной России получит гражданство Армении

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта. В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт. Я очень жду вызова в сборную Армении», — приводит слова Багринцев Metaratings.

Напомним, 19-летний Багринцев является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду армейцев он провёл один матч. Эдуард был заигран за юношеские сборные России разных возрастов. У футболиста есть основания для получения гражданства Армении, ведь его отец по национальности армянин, а мать — наполовину армянка.