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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок юношеской сборной России получит гражданство Армении

Полузащитник Эдуард Багринцев, ранее выступавший в составе юношеской сборной России по футболу, принял решение получить гражданство Армении и выступать за национальную команду этой стран.

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Источник: Чемпионат.com

На клубном уровне Багринцев на данный момент защищает цвета словацкого клуба «Дубница».

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта. В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт. Я очень жду вызова в сборную Армении», — приводит слова Багринцев Metaratings.

Напомним, 19-летний Багринцев является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду армейцев он провёл один матч. Эдуард был заигран за юношеские сборные России разных возрастов. У футболиста есть основания для получения гражданства Армении, ведь его отец по национальности армянин, а мать — наполовину армянка.

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