Экс-игрок юношеской сборной России объяснил, почему принял решение выступать за Армению

«Где-то год назад, после последнего матча за молодёжку со “Спартаком”, который мы выиграли, мне позвонили из федерации футбола Армении и предложили выступать за сборную. Сказали, что я талантливый игрок и меня хотят видеть в сборной Армении. После этого звонка я сразу же набрал домой — семья сказала, что это мой выбор, который они в любом случае поддержат.



Следом поговорил на эту тему с Роланом Гусевым и тренером молодёжной сборной России Станиславом Коротаевым, который со мной работал. Они дали мне несколько советов. Потом уже сам сидел и думал над этим и пришёл к выводу, что так для меня будет лучше. Я армянин и хочу выступать за свою сборную, представляя свою страну.



Если бы меня вызвали в сборную России, я бы всё равно выбрал Армению? Да. Думаю, что всё равно бы ушёл. Ещё до звонка из Федерации футбола Армении, в сентябре 2021 года, разговаривал с человеком — не буду называть имя — и сказал, что было бы классно выступать за сборную Армении. У меня была мечта сыграть в одной команде с Генрихом Мхитаряном, но, увы, он закончил карьеру в сборной. Не скажу, что сильно, но всё-таки расстроился. В любом случае в сборной есть много хороших игроков, поэтому её выбрал.



Ещё не успел получить документы: гражданство и паспорт. Поэтому в ближайших матчах я не буду играть, но буду вызываться на следующие сборы. Буду ли играть в старте или нет — не знаю. Штаб будет смотреть на тренировочный процесс, на выступления за клуб и только потом принимать решения», — приводит слова Багринцева Sport24.