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17:28 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист будет играть за сборную другой страны

Неоднократный чемпион страны в составе «Дордоя» и обладатель чемпионского титула текущего сезона в стане «Абдыш-Аты» Магамед Узденов получил право выступать за сборную Кыргызстана. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

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Источник: sport.kg

Дело в том, что футболист ранее получил гражданство Казахстана и был заигран за молодежную сборную в товарищеских матчах. Однако в начале этого года Узденов решил вернуть гражданство Кыргызской Республики, а также изъявил желание выступать за национальную команду этой страны.

В этой связи КФС провел работу по получению разрешения у Международной федерации футбола (ФИФА) на возможность выступления этого игрока в составе сборной Кыргызстана.

ФИФА, изучив направленные КФС документы игрока, а также основываясь на положениях Устава ФИФА, дала официальное письменное подтверждение о том, что Узденов имеет право играть за кыргызстанскую сборную. При этом, как отмечается, тренерский штаб сборной Кыргызстана оставляет за собой право принятия решения по вызову игроков в команду.

Добавим, что 28-летний Узденов является уроженцем Бишкека. В Казахстане на клубном уровне выступал за «Кайрат», «Кайсар», «Акжайык» и «Каспий». В молодежную сборную Казахстана привлекался в период 2014—2015 годов.

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