Казахстанский футболист будет играть за сборную другой страны

Дело в том, что футболист ранее получил гражданство Казахстана и был заигран за молодежную сборную в товарищеских матчах. Однако в начале этого года Узденов решил вернуть гражданство Кыргызской Республики, а также изъявил желание выступать за национальную команду этой страны.

В этой связи КФС провел работу по получению разрешения у Международной федерации футбола (ФИФА) на возможность выступления этого игрока в составе сборной Кыргызстана.

ФИФА, изучив направленные КФС документы игрока, а также основываясь на положениях Устава ФИФА, дала официальное письменное подтверждение о том, что Узденов имеет право играть за кыргызстанскую сборную. При этом, как отмечается, тренерский штаб сборной Кыргызстана оставляет за собой право принятия решения по вызову игроков в команду.