«После этого поступка Лобановский отправил меня в армию». За что великий тренер так жестко обошелся с футболистом

Футболист Сергей Юран известен российским болельщикам, в первую очередь, по игре за «Спартак» и главную сборную страны, хотя самые успешные годы его карьеры и пришлись на зарубежные клубы. Нападающий выступал за «Бенфику» и «Порту», заезжал в Англию (отыграл 13 матчей за «Миллуолл»), выступал даже в Германии и Австрии. И, кстати, мог вообще не оказаться в сборной России — если бы его судьба сложилась чуть иначе.

Все дело в том, что Юран родился в Украинской ССР — городе Луганске. Начав выступать за сборную Советского союза (в составе молодежки он даже выиграл чемпионат Европы-1990), он вполне мог претендовать на украинское футбольное гражданство. Но сложилось иначе — и в сборной России нападающий провел около семи лет.

Все это — несмотря на то, что большая карьера Юрана началась в украинских клубах. Дебют пришелся на «Зарю» из Ворошиловграда (так раньше назывался Луганск). После двух лет в местном клубе нападающий отправился в киевское «Динамо» к легендарному Валерию Лобановскому в рамках прохождения срочной службы.

Отношения с мэтром советской тренерской школы у Юрана складывались не лучшим образом. Будущий футболист сборной славился трудным характером и не слишком любил соблюдать режим, предписанный профессиональному спортсмену. Впоследствии он сам признавался, что сил отказаться от искушений у него не было: «Весной и летом по Крещатику такие красавицы гуляют… Надо на шею гипс накладывать, а то голова открутится».

Лобановский был в курсе о похождениях молодого футболиста. По воспоминаниям Юрана, самого могущественного тренера Украины (да и вообще всего СССР) прекрасно осведомляли обо всем, что происходило в жизни его игроков.

«Ты еще сидел за столом, а Лобановский уже все знал — где, с кем и сколько. По всему Киеву были уши и глаза, человек владел городом. У него наутро выкладка по минутам, что ты делал вечером. Лобановскому писали служебные записки, но в первом случае он выводов не делал. Если несколько раз повторялось, начинались санкции».

В случае с Юраном тренер одно время терпел выходки футболиста. Но после того, как тот с несколькими одноклубниками пропустил тренировку из-за кутежа, Лобановский не выдержал — и отправил Юрана проходить срочку так, как это бывает в большинстве случаев:

"После одного поступка меня Лобановский в армию отправил. Вместо тренировки уехал с ребятами 8 марта праздновать, женский день. До этого у меня уже было предупреждение от Валерия Васильевича — я ему и клялся, и божился, что повторения не будет. Но все равно сорвался. До сих пор неловко.

Другие ребята получили выговор, а меня, как «массовика-затейника», сослали в воинскую часть — чистить картошку. Думаю: да ладно, недельку-две побалдею, вернет, куда денется. А нет. Месяц проходит, полтора — даже не але. Меня уже в части за своего держали, имели виды, хотели отправлять на вышку куда-то, охранять заключенных. И тут меня паника прошибла: все, что ли, закончил с футболом, сапоги моя обувь?

На этой тонкой грани Лобановский меня и подловил, когда я совсем закачался, — взял и вернул домой. Вот это Папа умел. Великий был психолог", — вспоминал Юран в разных интервью.

Будущий игрок сборной России не стал обижаться на тренера и вскоре после своего возвращения в команду взялся за ум. Да еще как! Всего через три года Юрана захотела себе португальская «Бенфика». Нападающий согласился — и так начался европейский этап его карьеры.