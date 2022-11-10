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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан вызван в сборную Казахстана. Он примет участие в матчах

Бауыржан Исламхан получил вызов в сборную Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба КФФ. Он примет участие в ноябрьских товарищеских матчах команды против Узбекистана и ОАЭ.

Казахстан
Узбекистан
ОАЭ
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Источник: КФФ

«Двухлетняя дисквалификация футболиста подошла к концу. Подтверждающие документы о возможности возобновления тренировки с профессиональной командой уже получены», — говорится в заявлении федерации футбола. Отмечается, что тренерский штаб сборной Казахстана в течение месяца проводил работу с Исламханом по физической подготовке, по итогам которой было принято решение пригласить игрока на сбор в Алматы.

Напомним, что Исламхан отбывал наказание за употребление запрещенных препаратов. В сентябре 2020 года, будучи игроком «Аль-Айна» (ОАЭ), он провалил допинг-тест после матчей азиатской Лиги чемпионов. В декабре он получил дисквалификацию на два года за употребление запрещенного вещества метилгексанамина. В последний раз футболист играл за сборную Казахстана в сентябре 2020 года в матче против Беларуси.

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