Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Нижний Новгород
Ахмат
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
10.11
Лацио
Монца
10
Футбол. Зарубежный
10.11
Реал
Кадис
21
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
13:26 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Лучшего бомбардира в истории сборной Ирана арестовали за поддержку протестов

Легенда иранского футбола Али Даеи арестован за поддержку протестов в стране, сообщает Spiegel.

Иран
Наверх
Источник: AFP 2022

По данным издания, Али Даеи и экс-вратарь сборной Ирана Хамед Лак были арестованы в городе Секкез на прошлой неделе.

Бывшие футболисты планировали принять участие в акции, посвященные памяти Махсы Амини. Официального подтверждения их ареста нет, но отмечается, что с тех пор Али Даеи не опубликовал ни одной записи в соцсетях.

В начале октября СМИ сообщали, что у 53-летнего Даеи отобрали паспорт и запретили выезд из страны.

Широкомасштабные протесты в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини 16 сентября. Девушка была арестована за неправильное ношение хиджаба. В полицейском участке Махса подверглась пыткам.

В поддержку иранских женщин выступил нападающий Сердар Азмун. Он написал в своих соцсетях обращение, из-за которого экс-футболист «Зенита» рискует быть исключенным из состава национальной сборной на чемпионат мира.

Али Даеи забил за сборную Ирана 109 мячей. Этот результат был рекордным для всех национальных команд мира, пока его не превзошел осенью 2021 г. Криштиану Роналду. Нападающий сборной Португалии поднял планку рекорда до 117 мячей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Знарок умеет завести, но тактики не хватает». Почему звездный «Ак Барс» буксует в чемпионате КХЛ
В Челябинске построят крытый манеж на 3000 зрителей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь