Лучшего бомбардира в истории сборной Ирана арестовали за поддержку протестов

По данным издания, Али Даеи и экс-вратарь сборной Ирана Хамед Лак были арестованы в городе Секкез на прошлой неделе.

Бывшие футболисты планировали принять участие в акции, посвященные памяти Махсы Амини. Официального подтверждения их ареста нет, но отмечается, что с тех пор Али Даеи не опубликовал ни одной записи в соцсетях.

В начале октября СМИ сообщали, что у 53-летнего Даеи отобрали паспорт и запретили выезд из страны.

Широкомасштабные протесты в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини 16 сентября. Девушка была арестована за неправильное ношение хиджаба. В полицейском участке Махса подверглась пыткам.

В поддержку иранских женщин выступил нападающий Сердар Азмун. Он написал в своих соцсетях обращение, из-за которого экс-футболист «Зенита» рискует быть исключенным из состава национальной сборной на чемпионат мира.