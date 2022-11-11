Лучшего бомбардира в истории сборной Ирана арестовали за поддержку протестов
Легенда иранского футбола Али Даеи арестован за поддержку протестов в стране, сообщает Spiegel.
Легенда иранского футбола Али Даеи арестован за поддержку протестов в стране, сообщает Spiegel.
По данным издания, Али Даеи и экс-вратарь сборной Ирана Хамед Лак были арестованы в городе Секкез на прошлой неделе.
Бывшие футболисты планировали принять участие в акции, посвященные памяти Махсы Амини. Официального подтверждения их ареста нет, но отмечается, что с тех пор Али Даеи не опубликовал ни одной записи в соцсетях.
В начале октября СМИ сообщали, что у 53-летнего Даеи отобрали паспорт и запретили выезд из страны.
Широкомасштабные протесты в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини 16 сентября. Девушка была арестована за неправильное ношение хиджаба. В полицейском участке Махса подверглась пыткам.
В поддержку иранских женщин выступил нападающий Сердар Азмун. Он написал в своих соцсетях обращение, из-за которого экс-футболист «Зенита» рискует быть исключенным из состава национальной сборной на чемпионат мира.
Али Даеи забил за сборную Ирана 109 мячей. Этот результат был рекордным для всех национальных команд мира, пока его не превзошел осенью 2021 г. Криштиану Роналду. Нападающий сборной Португалии поднял планку рекорда до 117 мячей.