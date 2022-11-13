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14:43 (мск), источник: Ведомости.Спорт

В Казахстане анонсировали возможный матч со сборной России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью «РИА Новости» заявил о готовности провести товарищеский матч с командой России. По его словам, игра может состояться в феврале 2023 года.

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Источник: РИА "Новости"

Адиев отметил, что футбольные федерации стран уже вели переговоры, но не договорились о дате проведения матча, при том, что молодежные и юношеские сборные смогли сыграть между собой.

«В следующем году у нас десять игр, в марте начинается отборочный цикл к Евро-2024, и на февраль мы ищем спарринг-партнёра. Если договорятся наши федерации, почему бы нет?» — добавил Адиев.

Сборная России в феврале была исключена из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2022 г. подопечные Валерия Карпина провели пока только товарищеский матч против Киргизии (2:1). 17 и 20 ноября у россиян запланированы игры с Таджикистаном и Узбекистаном соответственно.

Магомед Адиев — россиянин. До 2021 г. он возглавлял и входил в тренерский штаб ряда российских клубов, включая «Ахмат» и «Анжи». В апреле 2021 г. он принял карагандинский «Шахтер», а год спустя был назначен на пост наставника сборной Казахстана.

С Казахстаном сборная России встречалась четыре раза. В 2008 г. россияне разгромили соперника в рамках подготовки к чемпионату Европы со счетом 6:0, в 2015-м также в товарищеском матче сыграли вничью 0:0, а в 2019-м дважды победили в отборочном турнире Евро-2020 — 4:0 и 1:0.

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