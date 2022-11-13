В Казахстане анонсировали возможный матч со сборной России

Адиев отметил, что футбольные федерации стран уже вели переговоры, но не договорились о дате проведения матча, при том, что молодежные и юношеские сборные смогли сыграть между собой.

«В следующем году у нас десять игр, в марте начинается отборочный цикл к Евро-2024, и на февраль мы ищем спарринг-партнёра. Если договорятся наши федерации, почему бы нет?» — добавил Адиев.

Сборная России в феврале была исключена из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В 2022 г. подопечные Валерия Карпина провели пока только товарищеский матч против Киргизии (2:1). 17 и 20 ноября у россиян запланированы игры с Таджикистаном и Узбекистаном соответственно.

Магомед Адиев — россиянин. До 2021 г. он возглавлял и входил в тренерский штаб ряда российских клубов, включая «Ахмат» и «Анжи». В апреле 2021 г. он принял карагандинский «Шахтер», а год спустя был назначен на пост наставника сборной Казахстана.