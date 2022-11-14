Андрей Мостовой: Карпин называет меня «жиробасик». Могу в ответ сказать, что он тощий

«Ритуал для новичков сборной? Выдержать шутки от главного тренера. Шутки Карпина? Он всегда называет меня “жиробасик”. Это с Кипра ещё пошло. Все знают, что у тренера всё хорошо с юмором.



Ответные шутки? Он нормально к этому относится. Могу в ответ сказать ему, что он тощий? Можно!» — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.