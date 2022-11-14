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15:09 (мск), источник: ТАСС

Карпин сообщил, что футболист Кривцов не прибыл в расположение сборной из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» получил повреждение в 17-м туре чемпионата России.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не прибыл в расположение сборной России на товарищеские матчи против команд Таджикистана и Узбекистана из-за травмы. Об этом журналистам в понедельник сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Кривцов покинул поле на 26-й минуте матча 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:5). 20-летний футболист получил повреждение после того, как столкнулся с одним из защитников в чужой штрафной. Он смог покинуть газон только при помощи бригады врачей.

«Кривцов не доехал, он не должен быть. До игры с “Оренбургом” где-то получил травму, понимали, что играет с проблемами, решили не вызывать. Не доехал еще [полузащитник “Зенита”] Далер Кузяев, он доедет в Душанбе после кубковой игры с [воронежским] “Факелом”. Кузяева, естественно, не я инициировал, в “Зените” попросили, я пошел на встречу», — сказал Карпин.

Кривцов вошел в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут 17 и 20 ноября соответственно. В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей в составе «Краснодара» в различных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

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