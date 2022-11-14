Адиев объяснил вызов Исламхана в сборную Казахстана

«Кажется, что это немного спонтанное решение. Но на самом деле оно не было таким. Мы проговаривали это в тренерском штабе. Исламхан на протяжении месяца — полутора готовился по нашему плану. Тренер по физподготовке постоянно нам докладывал о его работе. Мы его готовили к этому сбору. Он в нормальном функциональном состоянии. Наши тренировки показали, что он выдерживает нагрузки. Понятно, что у него на протяжении двух лет не было игровых взаимодействий, а это другая работа. Его пригласили, чтобы он это ощутил. В целом я остался доволен увиденным. Думаю, к нашим мартовским играм он будет нашей боевой единицей, которая поможет», — заявил Адиев в интервью пресс-службе КФФ.
Исламхан отбывал наказание за употребление запрещенных препаратов с сентября 2020 года, когда, будучи игроком «Аль-Айна» (ОАЭ), он провалил допинг-тест после матчей азиатской Лиги чемпионов. В декабре того же года он получил дисквалификацию на два года за употребление запрещенного вещества метилгексанамина.
Последний раз Исламхан играл за сборную Казахстана в сентябре 2020 года в матче против Беларуси. Ранее главный тренер «Актобе» Андрей Карпович подтвердил переговоры с футболистом. В декабре он сможет подписать профессиональный контракт.
Напомним, что национальная команда в ближайшие дни проведет два товарищеских матча. 16 ноября Казахстан в Ташкенте сыграет с Узбекистаном, а 19-го — в Абу-Даби с ОАЭ.