Валерий Карпин объяснил, почему в «Спартаке» тренировался в футболке «Интера»

«Почему я тренировался в футболке “Интера”? Это понимание того, каким раньше был российский футбол. В “Спартаке” я тренировался в футболке “Интера”. Это Шалимов привозил.



Как реагировал Романцев? Никак. Все в разном тренировались — в синем, кто в белом, кто в жёлтом. Кому подарили футболку “МЮ”, тот в ней и тренировался. Некая свадьба в Малиновке? А я про что говорю. Ну не было формы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.