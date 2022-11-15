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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Матвей Сафонов и Антон Зиньковский не примут участия в матче с Таджикистаном

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский по состоянию здоровья не сыграют за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза на официальном сайте.

Спартак
Краснодар
Таджикистан
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Источник: РИА "Новости"

«Матвей Сафонов в матче чемпионата России с “Оренбургом” получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом “Краснодара” Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.

Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участии в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Напомним, товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября. 20 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном. Обе встречи пройдут на выезде.

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