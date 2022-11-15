Матвей Сафонов и Антон Зиньковский не примут участия в матче с Таджикистаном

«Матвей Сафонов в матче чемпионата России с “Оренбургом” получил небольшое повреждение в области плечевого пояса. Тренерским и медицинским штабами сборной принято решение не рисковать здоровьем футболиста. По согласованию с медицинским штабом “Краснодара” Матвей направляется в расположение клуба для дальнейшего восстановления.
Антон Зиньковский в связи с простудным заболеванием пока останется в Москве под наблюдением врача клуба. Решение о его участии в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», — заявил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
Напомним, товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября. 20 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Узбекистаном. Обе встречи пройдут на выезде.