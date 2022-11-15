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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной России вылетели на матч со сборной Таджикистана

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сборная России по футболу вылетела в Душанбе на товарищеский матч против команды Таджикистана, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».

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Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что национальная команда прибудет в столицу Таджикистана около 19:00 по московскому времени.

Встреча между сборными России и Таджикистана состоится 17 ноября. Также подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Узбекистана 20 ноября.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.

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