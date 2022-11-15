Футболисты сборной России вылетели на матч со сборной Таджикистана

Ожидается, что национальная команда прибудет в столицу Таджикистана около 19:00 по московскому времени.
Встреча между сборными России и Таджикистана состоится 17 ноября. Также подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Узбекистана 20 ноября.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.