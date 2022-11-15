Футболисты сборной России вылетели на матч со сборной Таджикистана

Ожидается, что национальная команда прибудет в столицу Таджикистана около 19:00 по московскому времени.

Встреча между сборными России и Таджикистана состоится 17 ноября. Также подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч против сборной Узбекистана 20 ноября.