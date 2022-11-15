Магомед Адиев назвал задачи сборной Казахстана на матч с Узбекистаном
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о предстоящем товарищеском матче против Узбекистана, сообщает пресс-служба КФФ.
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о предстоящем товарищеском матче против Узбекистана, сообщает пресс-служба КФФ.
— От имени футбольного сообщества Узбекистана хотим поздравить вас с успешным выступлением в Лиге наций УЕФА. Какие ожидания от завтрашнего матча?
— Спасибо большое за поздравления! Я всегда считал и буду считать, что Казахстан и Узбекистан — братские народы. Можно сказать, что ожидаем «братское» дерби. Однако, как я и говорил, на футбольном поле все сентиментальности отходят на второй план. Конечно, к завтрашней игре подойдем во всеоружии. Мы с большим уважением относимся к нашему сопернику. Постараемся проявить те задумки, которые мы попытались наиграть за небольшой срок. Какой будет результат — покажет игра.
— Насколько важно одержать победу над сборной Узбекистана?
— Любому тренеру и футболисту важно побеждать. Если говорить о принципиальном моменте, то у нас нет как таковой принципиальности. Наша первоочередная задача — подготовка к отборочному раунду Евро-2024.
— Перед стартом в Лиге наций были претензии по выбору состава сборной Казахстана. Как вы оцените выступление в Лиге наций?
— Претензии и недовольства будут всегда. На меня они абсолютно не влияют. Я даже по-своему рад, когда обсуждают выбор тренерского штаба. Если это происходит среди болельщиков и экспертов, значит, я делаю свою работу правильно. Это нормальный процесс. Самые главные претензии и сомнения бывают у меня в голове. Убедить самого себя — это самое сложное. Если ты убедил себя, значит, ты убедишь остальных. Что касается Лиги наций, считаю, мы достойно прошли этот промежуточный этап. Однако это уже в прошлом, сейчас у нас другие задачи. Нас ждет ряд товарищеских матчей, в которых мы должны сыграть достойно и подготовиться к квалификации Евро-2024.