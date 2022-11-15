Магомед Адиев назвал задачи сборной Казахстана на матч с Узбекистаном

— От имени футбольного сообщества Узбекистана хотим поздравить вас с успешным выступлением в Лиге наций УЕФА. Какие ожидания от завтрашнего матча?

— Спасибо большое за поздравления! Я всегда считал и буду считать, что Казахстан и Узбекистан — братские народы. Можно сказать, что ожидаем «братское» дерби. Однако, как я и говорил, на футбольном поле все сентиментальности отходят на второй план. Конечно, к завтрашней игре подойдем во всеоружии. Мы с большим уважением относимся к нашему сопернику. Постараемся проявить те задумки, которые мы попытались наиграть за небольшой срок. Какой будет результат — покажет игра.

— Насколько важно одержать победу над сборной Узбекистана?

— Любому тренеру и футболисту важно побеждать. Если говорить о принципиальном моменте, то у нас нет как таковой принципиальности. Наша первоочередная задача — подготовка к отборочному раунду Евро-2024.

— Перед стартом в Лиге наций были претензии по выбору состава сборной Казахстана. Как вы оцените выступление в Лиге наций?