Тренер Таджикистана оценил шансы на победу во встрече с Россией

В четверг в Душанбе пройдет товарищеский матч между сборными Таджикистана и России (начало — 18:00 мск). На уровне национальных сборных команды сыграют впервые.

«Мы должны оставаться реалистами. Но завтра на поле выйдут 22 футболиста, шансы будут 50 на 50. Кого-то особо выделять из футболистов не имеет смысла. У вас многомиллионная страна, где много талантливых игроков», — сказал Шегрт журналистам.

«Я знаком с некоторыми игроками сборной России, например, с (Георгием) Джикией играл в ФНЛ. Был бы не против с ним поменяться футболками после матча. С (Далером) Кузяевым тоже знаком», — заявил полузащитник Парвизджон Умарбаев, ранее выступавший за нижнекамский «Нефтехимик» и подмосковный «Химик».

Ранее сборные России и Таджикистана по мини-футболу провели две контрольные встречи, команды обменялись победами — 10:7 (Таджикистан), 6:2 — (Россия).