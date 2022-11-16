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18:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер Таджикистана оценил шансы на победу во встрече с Россией

ДУШАНБЕ, 16 ноя — РИА Новости. Сборные Таджикистана и России по футболу имеют равные шансы на победу в товарищеском матче, считает главный тренер команды Таджикистана Петар Шегрт.

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Источник: Федерация футбола Таджикистана

В четверг в Душанбе пройдет товарищеский матч между сборными Таджикистана и России (начало — 18:00 мск). На уровне национальных сборных команды сыграют впервые.

«Мы должны оставаться реалистами. Но завтра на поле выйдут 22 футболиста, шансы будут 50 на 50. Кого-то особо выделять из футболистов не имеет смысла. У вас многомиллионная страна, где много талантливых игроков», — сказал Шегрт журналистам.

«Я знаком с некоторыми игроками сборной России, например, с (Георгием) Джикией играл в ФНЛ. Был бы не против с ним поменяться футболками после матча. С (Далером) Кузяевым тоже знаком», — заявил полузащитник Парвизджон Умарбаев, ранее выступавший за нижнекамский «Нефтехимик» и подмосковный «Химик».

Ранее сборные России и Таджикистана по мини-футболу провели две контрольные встречи, команды обменялись победами — 10:7 (Таджикистан), 6:2 — (Россия).

«Я бы хотел поздравить сборную Таджикистана по мини-футболу: они сотворили сенсацию, обыграв Россию. Но нельзя сравнивать мини-футбол и футбол. Немногие помнят, но я уже побеждал сборную России в 2008 году с молодежной сборной Грузии. Чтобы обыграть Россию, нужно сыграть идеальный матч. Также необходимо, чтобы удача была на вашей стороне. Для нас сейчас Россия — очень сильный соперник. Но помните, что я хорват. А последнее поражение (главного тренера Валерия) Карпина со сборной России было против Хорватии», — добавил Шегрт.

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