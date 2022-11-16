Узбекистан и Казахстан выявили победителя матча с участием Исламхана

Источник: КФФ

Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Ходжимат Эркинов (12-я минута, полузащитник московского «Торпедо») и Эльдор Шомуродов (45-я, нападающий итальянской «Ромы»). Причем голы получились на загляденье и были забиты благодаря высокому индивидуальному мастерству футболистов.

При этом отдадим должное казахстанцам, которые старались переломить ход матча, но, увы, им так и не удалось даже размочить счет. Не помогли и замены.

В то же время произошло знаменательное событие во втором тайме, на поле появился Бауыржан Исламхан, который сразу же получил капитанскую повязку от Асхата Тагыбергена. Таким образом он впервые с сентября 2020 года сыграл за национальную команду. Как известно, Исламхан отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.