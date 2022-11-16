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18:18 (мск), источник: Vesti.kz

Узбекистан и Казахстан выявили победителя матча с участием Исламхана

Сборная Узбекистана по футболу обыграла Казахстан в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Узбекистан
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Источник: КФФ

Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Отличились Ходжимат Эркинов (12-я минута, полузащитник московского «Торпедо») и Эльдор Шомуродов (45-я, нападающий итальянской «Ромы»). Причем голы получились на загляденье и были забиты благодаря высокому индивидуальному мастерству футболистов.

При этом отдадим должное казахстанцам, которые старались переломить ход матча, но, увы, им так и не удалось даже размочить счет. Не помогли и замены.

В то же время произошло знаменательное событие во втором тайме, на поле появился Бауыржан Исламхан, который сразу же получил капитанскую повязку от Асхата Тагыбергена. Таким образом он впервые с сентября 2020 года сыграл за национальную команду. Как известно, Исламхан отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Напомним, что следующую контрольную игру подопечные Магомеда Адиева проведут 19 ноября в Абу-Даби с ОАЭ.

Узбекистан
2:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
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