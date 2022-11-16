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19:27 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Ромы» Шомуродов оценил победу над Казахстаном

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов поделился своими мыслями о товарищеском матче с Казахстаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Один из мячей забил Шомуродов.

— Что можете сказать об уровне соперника?

— В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли, несмотря на такой холодный день. Что касается игры, то мы смогли показать себя с хорошей стороны. Наш план сработал. Однако есть недостатки. Их необходимо устранить. Казахстан тоже хорошо сыграл, — приводит его слова Sports.uz.

— Вам остался один гол до рекорда в сборной. Вы обращаете на это внимание?

— Конечно, я хочу войти в историю. Вот почему я фокусируюсь на этом.

— Впереди матч против России. Вы играли в этой стране и знаете возможности ее футболистов.

— Нас ждет более сложный матч с Россией, чем сегодня. Соперник намного сильнее не только физически, но и технически.

— Какие планы на будущее, если говорить о вашем положении в «Роме»?

— На данный момент я нахожусь в сборной, поэтому ничего не могу сказать о «Роме».

Напомним, что следующую контрольную игру сборная Казахстана проведет 19 ноября в Абу-Даби с ОАЭ.

Узбекистан
2:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
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