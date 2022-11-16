Форвард «Ромы» Шомуродов оценил победу над Казахстаном
Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов поделился своими мыслями о товарищеском матче с Казахстаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов поделился своими мыслями о товарищеском матче с Казахстаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Один из мячей забил Шомуродов.
— Что можете сказать об уровне соперника?
— В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли, несмотря на такой холодный день. Что касается игры, то мы смогли показать себя с хорошей стороны. Наш план сработал. Однако есть недостатки. Их необходимо устранить. Казахстан тоже хорошо сыграл, — приводит его слова Sports.uz.
— Вам остался один гол до рекорда в сборной. Вы обращаете на это внимание?
— Конечно, я хочу войти в историю. Вот почему я фокусируюсь на этом.
— Впереди матч против России. Вы играли в этой стране и знаете возможности ее футболистов.
— Нас ждет более сложный матч с Россией, чем сегодня. Соперник намного сильнее не только физически, но и технически.
— Какие планы на будущее, если говорить о вашем положении в «Роме»?
— На данный момент я нахожусь в сборной, поэтому ничего не могу сказать о «Роме».
Напомним, что следующую контрольную игру сборная Казахстана проведет 19 ноября в Абу-Даби с ОАЭ.