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20:10 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Узбекистана высказался о матче с Казахстаном

Главный сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец прокомментировал товарищеский матч с Казахстаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/uzbekistanfa

— Наша тактика оказалась победной. Впечатления положительные. Моя команда хорошо постаралась, показала свои лучшие качества. Физически мы можем быть еще сильнее. Думаю, так будет и в будущем, — приводит его слова Sports.uz.

— На предыдущей пресс-конференции вы сказали, что ваши игроки умеют играть в умный, тактический футбол. А что вы скажете о казахстанской команде?

— Моя оценка будет неверна. Потому что я следил только за своей командой. Излишне говорить, что они проделали большую работу. У соперника было два-три хороших момента. В первом тайме штрафной в их исполнении тоже был опасен. Нам повезло в той ситуации. Мы не оставили казахстанцам свободного пространства, играли очень плотно и это стало головной болью для соперника. Однако я должен признать, что это опасная команда.

— У некоторых ваших игроков было больше свободы, действовали без лишнего давления.

— Мы всегда даем свободу нашим нападающим. Они могут делать все, что захотят. Игроки атаки могут импровизировать во время матча, но при этом должны играть ответственно в обороне. У каждого свои обязанности. Наша защита начинается с Эльдора Шомуродова.

— Шомуродов сегодня показал свой уровень. Но в «Роме» остается на скамейке запасных. Давали ли вы Эльдору какие-то советы относительно его карьеры в клубе?

— Нет, я не давал ему никаких рекомендаций. Я тренер, и должен делать свою работу. Эльдор — профессионал и игрок хорошего класса. Он один из наших лучших футболистов. Ему тоже нелегко. Потому что в основном он остается в резерве «Ромы». Я хочу, чтобы у него было больше игровой практики.

Напомним, что следующую контрольную игру сборная Казахстана проведет 19 ноября в Абу-Даби с ОАЭ.

Узбекистан
2:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
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