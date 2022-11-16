Сборная Аргентины разгромила ОАЭ в товарищеском матче. Месси забил, Ди Мария сделал дубль
Сборная Аргентины разгромила команду ОАЭ в товарищеском матче со счетом 5:0.
ОАЭ
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Сборная Аргентины разгромила команду ОАЭ в товарищеском матче со счетом 5:0.
Полузащитник Анхель Ди Мария сделал дубль в этой встрече. Также по голу забили нападающие Лионель Месси, Хулиан Альтварес и Хоакин Корреа.
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Польшей, Мексикой и Саудовской Аравией.