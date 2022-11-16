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21:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Нет необходимости давить на игроков». Адиев — о поражении от Узбекистана и Исламхане

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказался о товарищеском матче с Узбекистаном и оценил игру Бауыржана Исламхана, вернувшегося на поле после двухлетней дисквалификации из-за допинга, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФФ

Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Исламхан вышел на замену на 68-й минуте вместо Рамазана Оразова.

"Мы не смогли использовать свои возможности. Вернулись после долгого перерыва и провели игру. Мы намерены наверстать отставание в будущем. В следующем году стартуют отборочные игры. Мы к ним готовимся. Товарищеские матчи помогут нам проверить себя. Нет необходимости слишком сильно давить на игроков, поскольку это неофициальный матч.

У меня положительное мнение о Бауыржане Исламхане. Я выпустил его на поле раньше, чтобы понаблюдать за его состоянием. Он не похож на футболиста, который два года пропустил. Его способность видеть поле, активно участвовать в игре и делать передачи — потрясает. Он сможет восстановиться", — приводит слова Адиева Aladop.

Напомним, что следующую контрольную игру сборная Казахстана проведет 19 ноября в Абу-Даби с ОАЭ.

Узбекистан
2:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
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