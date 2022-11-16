Германия с минимальным счетом победила Оман в товарищеском матче
Германия с минимальным счетом победила Оман в товарищеском матче — 1:0.
Германия
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Германия с минимальным счетом победила Оман в товарищеском матче — 1:0.
Победный мяч на 80-й минуте матча забил нападающий Никлас Фюллькруг.
Как сообщает Opta, в возрасте 29 лет и 280 дней Фюллькруг стал самым возрастным дебютантом сборной Германии за последние 20 лет среди полевых игроков.
Сборная Германии сыграет в Катаре в одной группе с национальными командами Испании, Японии и Коста-Рики.