Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Албания
Италия
12
Футбол. Сборные
перерыв
Мексика
Швеция
00
Футбол. Сборные
21:00
Кипр
Болгария
02
Футбол. Сборные
21:00
Гибралтар
Лихтенштейн
20
Футбол. Сборные
20:00
Чехия
Фарерские острова
50
Футбол. Сборные
20:00
Оман
Германия
01
Футбол. Сборные
20:00
Андорра
Австрия
01
Футбол. Сборные
20:00
Польша
Чили
10
Футбол. Сборные
20:00
Турция
Шотландия
21
Футбол. Сборные
20:00
Молдавия
Азербайджан
12
Футбол. Сборные
20:00
Косово
Армения
22
Футбол. Сборные
18:30
ОАЭ
Аргентина
05
Футбол. Кубок России
18:00
Факел
Зенит
02
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан
Казахстан
20
Футбол. Сборные
15:00
Саудовская Аравия
Хорватия
01
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
21:00
Кипр
Болгария
02
21:00
Гибралтар
Лихтенштейн
20
20:00
Чехия
Фарерские острова
50
20:00
Оман
Германия
01
20:00
Андорра
Австрия
01
20:00
Польша
Чили
10
20:00
Турция
Шотландия
21
20:00
Молдавия
Азербайджан
12
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия с минимальным счетом победила Оман в товарищеском матче

Германия с минимальным счетом победила Оман в товарищеском матче — 1:0.

Германия
ОманТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Reuters

Победный мяч на 80-й минуте матча забил нападающий Никлас Фюллькруг.

Как сообщает Opta, в возрасте 29 лет и 280 дней Фюллькруг стал самым возрастным дебютантом сборной Германии за последние 20 лет среди полевых игроков.

Сборная Германии сыграет в Катаре в одной группе с национальными командами Испании, Японии и Коста-Рики.

Оман
0:1
Первый тайм: 0:0
Германия
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь