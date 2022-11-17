Футболисты сборной России в четверг в Душанбе проведут матч с командой Таджикистана

Предстоящая встреча станет первой в истории очной игрой сборных России и Таджикистана. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) команды занимают 33-е и 108-е места соответственно. В ноябре российская национальная команда также встретится со сборной Узбекистана. Игра состоится 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

Матч против сборной Таджикистана станет для российской команды вторым в 2022 году, в сентябре сборная под руководством главного тренера Валерия Карпина в Бишкеке обыграла команду Киргизии (2:1). Россияне не проводили официальных матчей с ноября 2021 года — тогда они на выезде проиграли сборной Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Этот результат не позволил национальной команде попасть на турнир в Катаре напрямую.

В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. По решению ФИФА российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Вместо участия в стыковых матчах национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.

В четверг в составе сборной России могут дебютировать сразу восемь игроков — защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, его одноклубник полузащитник Сергей Пиняев, игрок обороны команды «Пари Нижний Новгород» Илья Агапов, полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, хавбек «Локомотива» Артем Карпукас, полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев, а также нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой. Первый матч за сборную России может провести и вратарь «Спартака» Александр Селихов. Он неоднократно получал приглашения на сборы национальной команды, но из-за повреждений не принял участия ни в одной игре.

Футбол Товарищеские матчи 2022 17.11.2022, 18:00 Таджикистан - Россия -

Джикия и Караваев не сыграют в Душанбе

Сборная России начала готовиться к товарищеским матчам 14 ноября. Карпин вызвал на сбор 30 игроков, но в Душанбе отправились только 26. 14 ноября стало известно, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не прибыл в расположение сборной России из-за травмы, а его коллега по амплуа Далер Кузяев присоединится к национальной команде после матча группового этапа Фонбет — Кубка России между «Зенитом» и «Факелом», который состоялся 16 ноября и завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. 15 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский по состоянию здоровья покинули базу сборной России в подмосковном Новогорске.

Накануне товарищеского матча в занятии не принимали участия защитники Георгий Джикия и Вячеслав Караваев. «У них есть небольшие повреждения, решили дать им паузу. Надеюсь, они сыграют с Узбекистаном», — сказал Карпин на предматчевой пресс-конференции.

Футбол Товарищеские матчи 2022 20.11.2022, 15:00 Узбекистан - Россия -

Российский специалист выразил надежду на то, что дополнительно вызывать футболистов на игру с командой Узбекистана не понадобится. «Состав на Узбекистан будет абсолютно другой. В Узбекистане будут другие 11 человек», — отметил он.

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт на пресс-конференции отдал должное сопернику по предстоящему матчу. «Сборная России — большая команда, она заслуживает уважения, — заявил хорватский специалист. — Россияне — самая сильная команда, с которой сборной Таджикистана предстоит сыграть».