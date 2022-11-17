Текущие события
Футбол. Сборные
16.11
Албания
Италия
13
Футбол. Сборные
16.11
Мексика
Швеция
12
Футбол. Сборные
16.11
Кипр
Болгария
02
Футбол. Сборные
16.11
Гибралтар
Лихтенштейн
20
Футбол. Сборные
16.11
Чехия
Фарерские острова
50
Футбол. Сборные
16.11
Оман
Германия
01
Футбол. Сборные
16.11
Андорра
Австрия
01
Футбол. Сборные
16.11
Польша
Чили
10
Футбол. Сборные
16.11
Турция
Шотландия
21
Футбол. Сборные
16.11
Молдавия
Азербайджан
12
Футбол. Сборные
16.11
Косово
Армения
22
Футбол. Сборные
16.11
ОАЭ
Аргентина
05
Футбол. Кубок России
16.11
Факел
Зенит
02
Футбол. Сборные
16.11
Узбекистан
Казахстан
20
Футбол. Сборные
13:00
Гана
Швейцария
Футбол. Сборные
16.11
Саудовская Аравия
Хорватия
01
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
16.11
Албания
Италия
13
16.11
Мексика
Швеция
12
16.11
Кипр
Болгария
02
16.11
Гибралтар
Лихтенштейн
20
16.11
Чехия
Фарерские острова
50
16.11
Оман
Германия
01
16.11
Андорра
Австрия
01
16.11
Польша
Чили
10
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
00:41 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной России в четверг в Душанбе проведут матч с командой Таджикистана

ДУШАНБЕ, 17 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в четверг проведет товарищеский матч против команды Таджикистана. Встреча состоится на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и начнется в 18:00 мск.

Таджикистан
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Предстоящая встреча станет первой в истории очной игрой сборных России и Таджикистана. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) команды занимают 33-е и 108-е места соответственно. В ноябре российская национальная команда также встретится со сборной Узбекистана. Игра состоится 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

Матч против сборной Таджикистана станет для российской команды вторым в 2022 году, в сентябре сборная под руководством главного тренера Валерия Карпина в Бишкеке обыграла команду Киргизии (2:1). Россияне не проводили официальных матчей с ноября 2021 года — тогда они на выезде проиграли сборной Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Этот результат не позволил национальной команде попасть на турнир в Катаре напрямую.

В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на мировое первенство. По решению ФИФА российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Вместо участия в стыковых матчах национальная команда в марте провела спарринг с молодежной сборной России, в котором одержала победу со счетом 1:0.

В четверг в составе сборной России могут дебютировать сразу восемь игроков — защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, его одноклубник полузащитник Сергей Пиняев, игрок обороны команды «Пари Нижний Новгород» Илья Агапов, полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов, хавбек «Локомотива» Артем Карпукас, полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев, а также нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой. Первый матч за сборную России может провести и вратарь «Спартака» Александр Селихов. Он неоднократно получал приглашения на сборы национальной команды, но из-за повреждений не принял участия ни в одной игре.

Футбол

Товарищеские матчи 2022
17.11.2022, 18:00

Таджикистан-Россия-

Джикия и Караваев не сыграют в Душанбе

Сборная России начала готовиться к товарищеским матчам 14 ноября. Карпин вызвал на сбор 30 игроков, но в Душанбе отправились только 26. 14 ноября стало известно, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не прибыл в расположение сборной России из-за травмы, а его коллега по амплуа Далер Кузяев присоединится к национальной команде после матча группового этапа Фонбет — Кубка России между «Зенитом» и «Факелом», который состоялся 16 ноября и завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:0. 15 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила о том, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский по состоянию здоровья покинули базу сборной России в подмосковном Новогорске.

Накануне товарищеского матча в занятии не принимали участия защитники Георгий Джикия и Вячеслав Караваев. «У них есть небольшие повреждения, решили дать им паузу. Надеюсь, они сыграют с Узбекистаном», — сказал Карпин на предматчевой пресс-конференции.

Футбол

Товарищеские матчи 2022
20.11.2022, 15:00

Узбекистан-Россия-

Российский специалист выразил надежду на то, что дополнительно вызывать футболистов на игру с командой Узбекистана не понадобится. «Состав на Узбекистан будет абсолютно другой. В Узбекистане будут другие 11 человек», — отметил он.

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт на пресс-конференции отдал должное сопернику по предстоящему матчу. «Сборная России — большая команда, она заслуживает уважения, — заявил хорватский специалист. — Россияне — самая сильная команда, с которой сборной Таджикистана предстоит сыграть».

Также тренер отметил, что многие жители Таджикистана подходили к нему перед матчем, выражая желание сыграть в этом матче. «Все в Таджикистане ждут этой игры: в последнее время встречал таксистов, врачей — они просили дать им шанс, даже наш пресс-атташе просил разрешения выйти на поле. У меня 11 мест в стартовом составе, завтра постараюсь определить из 27 лучших 11 лучших», — добавил Шегрт.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 WADA устало ждать. Допинговое дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд
Всемирный боксерский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь