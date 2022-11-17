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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:45 (мск), источник: ТАСС

Матч с участием сборной России по футболу в Душанбе посетят не менее 15 тыс. зрителей

Матч между сборными Таджикистана и России пройдет 17 ноября на Центральном республиканском стадионе вместимостью 20 тыс. человек.

Таджикистан
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Источник: РФС

ДУШАНБЕ, 17 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными Таджикистана и России по футболу посетят не менее 15 тыс. зрителей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Матч между сборными Таджикистана и России пройдет 17 ноября на вмещающем 20 тыс. зрителей Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Начало игры — 18:00 мск.

«Продано 15 тыс. билетов», — сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

Сборные России и Таджикистана впервые сыграют друг с другом. В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) команды занимают 33-е и 108-е места. В ноябре российская сборная также встретится с командой Узбекистана. Матч состоится 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

В марте сборная России должна была сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. Решением Международной федерации футбола (ФИФА) российские сборные были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

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