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17:44 (мск), источник: Газета.Ру

Стал известен стартовый состав сборной России на игру с Таджикистаном

Сборная России объявила стартовый состав на товарищескую игру против Таджикистана. Матч состоится сегодня в Душанбе. Начало встречи в 18.00 по московскому времени.

Россия
ТаджикистанТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Газета.Ру

Место в воротах сборной России займет голкипер «Спартака» Александр Селихов. Стоит отметить, что для него это первое появление в форме национальной команды. Помимо него за главную команду страны дебютируют Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Сергей Пиняев и Лечи Садулаев.

Футбол

Товарищеские матчи 2022
17.11.2022, 18:00

Таджикистан0Россия0

Стартовый состав: Селихов, Макарчук, Осипенко, Солдатенков, Хлусевич, Уткин, Глебов, Миранчук, Пиняев, Чалов, Садулаев.

Запасные: Шунин, Песьяков, Агапов, Баринов, Захарян, Карпукас, Комличенко, Литвинов, Мостовой, Сильянов, Соболев, Сычевой, Фомин.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре.

Весной россияне должны были сыграть с Польшей стыковой матч, но не смогли этого сделать из-за отстранения. В ноябре сборная России проведет еще один товарищеский матч — против Узбекистана.

Ранее в сборной Таджикистана назвали матч с Россией важнейшим в истории.

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