Пиняев побил рекорд Акинфеева, став самым юным дебютантом сборной России. Ему 18 лет и 15 дней

Выйдя в стартовом составе на товарищеский матч с Таджикистаном хавбек стал самым молодым дебютантом в истории команды.

На данный момент Пиняеву 18 лет и 15 дней, он побил рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который впервые сыграл за Россию в 18 лет и 20 дней — 28 апреля 2004 года с Норвегией (2:3).