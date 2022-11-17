Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Румыния
Словения
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Иордания
Испания
01
Футбол. Сборные
1-й тайм
Марокко
Грузия
20
Футбол. Сборные
1-й тайм
Сирия
Беларусь
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Таджикистан
Россия
00
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Словакия
Футбол. Сборные
20:00
Северная Македония
Финляндия
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Греция
Футбол. Сборные
21:30
Израиль
Замбия
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Нигерия
Футбол. Сборные
22:00
Люксембург
Венгрия
Футбол. Сборные
16:40
Япония
Канада
12
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Норвегия
Футбол. Сборные
13:00
Гана
Швейцария
20
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
16:40
Япония
Канада
12
13:00
Гана
Швейцария
20
16.11
Албания
Италия
13
16.11
Мексика
Швеция
12
16.11
Кипр
Болгария
02
16.11
Гибралтар
Лихтенштейн
20
16.11
Чехия
Фарерские острова
50
16.11
Оман
Германия
01
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
18:50 (мск), источник: Sports.Ru

Пиняев побил рекорд Акинфеева, став самым юным дебютантом сборной России. Ему 18 лет и 15 дней

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев впервые играет за сборную России.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Товарищеские матчи 2022
17.11.2022, 18:00

Таджикистан0Россия0

Выйдя в стартовом составе на товарищеский матч с Таджикистаном хавбек стал самым молодым дебютантом в истории команды.

На данный момент Пиняеву 18 лет и 15 дней, он побил рекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который впервые сыграл за Россию в 18 лет и 20 дней — 28 апреля 2004 года с Норвегией (2:3).

В текущем сезоне полузащитник провел за «Крылья» 11 матчей в Мир РПЛ и забил 3 гола.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь