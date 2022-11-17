Песьяков травмировался спустя шесть минут после выхода на замену
ДУШАНБЕ, 17 ноя — РИА Новости. Голкипер сборной России по футболу Сергей Песьяков покинул поле из-за травмы в матче с командой Таджикистана.
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ДУШАНБЕ, 17 ноя — РИА Новости. Голкипер сборной России по футболу Сергей Песьяков покинул поле из-за травмы в матче с командой Таджикистана.
Он вышел на поле после перерыва, заменив дебютировавшего за сборную России Александра Селихова. На 51-й минуте у Песьякова при выходе из ворот поехала нога, он покинул поле при помощи партнеров. Вместо него на замену вышел Антон Шунин.
На данный момент счет в матче между сборными Таджикистана и России 0:0, команды играют в Душанбе на искусственном газоне.