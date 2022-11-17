Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Черногория
Словакия
01
Футбол. Сборные
перерыв
Северная Македония
Финляндия
01
Футбол. Сборные
перерыв
Мальта
Греция
01
Футбол. Сборные
2-й тайм
Румыния
Словения
02
Футбол. Сборные
2-й тайм
Иордания
Испания
13
Футбол. Сборные
2-й тайм
Марокко
Грузия
30
Футбол. Сборные
2-й тайм
Сирия
Беларусь
01
Футбол. Сборные
21:30
Израиль
Замбия
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Нигерия
Футбол. Сборные
22:00
Люксембург
Венгрия
Футбол. Сборные
22:45
Ирландия
Норвегия
Футбол. Сборные
18:00
Таджикистан
Россия
00
Футбол. Сборные
16:40
Япония
Канада
12
Футбол. Сборные
13:00
Гана
Швейцария
20
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
19:00
Иордания
Испания
13
18:00
Таджикистан
Россия
00
16:40
Япония
Канада
12
13:00
Гана
Швейцария
20
16.11
Албания
Италия
13
16.11
Мексика
Швеция
12
16.11
Кипр
Болгария
02
16.11
Гибралтар
Лихтенштейн
20
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Песьяков травмировался спустя шесть минут после выхода на замену

ДУШАНБЕ, 17 ноя — РИА Новости. Голкипер сборной России по футболу Сергей Песьяков покинул поле из-за травмы в матче с командой Таджикистана.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Сборная России по футболу / Telegram
Футбол

Товарищеские матчи 2022
17.11.2022, 18:00

Таджикистан0Россия0

Он вышел на поле после перерыва, заменив дебютировавшего за сборную России Александра Селихова. На 51-й минуте у Песьякова при выходе из ворот поехала нога, он покинул поле при помощи партнеров. Вместо него на замену вышел Антон Шунин.

На данный момент счет в матче между сборными Таджикистана и России 0:0, команды играют в Душанбе на искусственном газоне.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Никто так не уживался с Тутберидзе: Россию покинул ее самый верный ученик
Ненавидела Россию и изменяла: где сейчас скандальная биатлонистка Коукалова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь